Nel giorno dell’inaugurazione delle quattro mostre che popoleranno i suoi spazi per gran parte dell’anno, il 19 marzo la Fondazione Sandretto ospita anche FORUM ITALICS 2024, una giornata di lavoro a porte chiuse e un panel su invito che si concluderà con un incontro aperto al pubblico dedicato al rapporto tra arte e geopolitica, con lo scopo di stimolare riflessioni e condividere nuovi scenari.

Il progetto, nato da una collaborazione di ITALICS con Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, consiste in una giornata all’insegna dei grandi temi del mondo dell’arte. Alla sua seconda edizione, FORUM ITALICS esplorerà l’evoluzione del collezionismo e la necessità di un linguaggio condiviso dall’intero sistema, come pure la trasformazione del mercato globale e il cambiamento degli spazi espositivi. In quest’ottica, il FORUM è l’occasione per per favorire riflessioni e scambi sul sistema dell’arte e per confrontarsi sul ruolo presente e futuro delle gallerie come imprese culturali.

La prima parte della giornata si svolge a porte chiuse: nel corso dell’appuntamento i galleristi associati si confrontano attorno a sette diversi tavoli di lavoro su temi prioritari per l’agenda del settore. Dalle 15.30 alle 17.00, si prosegue con l’incontro PANEL SULLE ISTANZE DI SETTORE. Un fronte comune per riportare il sistema dell’arte italiano alla competitività, aperto, su invito, ad una audience di professionisti del settore. Voluto da ITALICS per condividere una strategia unica insieme al Gruppo Apollo e Angamc – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, il panel si concentrerà sui problemi che rendono poco competitivo il sistema italiano dell’arte. All’appuntamento interverranno Giuseppe Calabi, Partner CBM & Partners e Consigliere Gruppo Apollo, Marco Cerrato, Partner Maisto e Associati, oltre che Consulente fiscale Gruppo Apollo, Franco Dante, Partner Dante & Associati e consulente fiscale ITALICS, Sirio Ortolani, Presidente Angamc e Consigliere Gruppo Apollo.

La giornata si conclude con UN MONDO IN FIAMME. Geopolitica e arte: equilibri e influenze, un incontro aperto al pubblico che dalle 17.30 alle 19.00 ospiterà un confronto tra Dario Fabbri, giornalista e analista fra i massimi esperti di geopolitica, e Luigi Fassi, direttore di Artissima, curatore e autore, sulla complessa interconnessione tra geopolitica e sistema dell’arte in cui i contesti politici, economici e sociali influenzano profondamente la produzione, la distribuzione e la fruizione delle opere d’arte ma anche l’identità culturale di un paese e di un’epoca.

Il FORUM ITALICS 2024 si svolge a Torino in un’ottica di avvicinamento al territorio della prossima edizione di Panorama che vedrà la mostra diffusa approdare nel Monferrato, dal 4 all’8 settembre 2024, con la curatela di Carlo Falciani.

info: italics.art