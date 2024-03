Nella seconda metà del Seicento, nei più importanti palazzi nobiliari, intere stanze erano destinate a ospitare i ritratti delle “donne famose” del tempo. Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere, il nuovo libro della storica dell’arte Francesca Cappelletti, ne propone un compendio, offrendo uno sguardo su una pratica simile alla catalogazione. Edito da Mondadori, il viaggio di Cappelletti tra i ritratti femminili seicenteschi approda il 19 marzo alla Galleria Nazionale, in una presentazione nella Sala delle Colonne.

Alla presenza dell’autrice, la neodirettrice della Galleria Nazionale Renata Cristina Mazzantini introdurrà la presentazione. Seguirà un dialogo, in cui interverranno Barbara Jatta, direttrice dal 2017 dei Musei Vaticani, e Alessandro Giuli, presidente della Fondazione MAXXI.

Inserito nella collana Le scie. Nuova serie, Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere consiste in una ricognizione delle tele ritraenti dame del tempo, influenti personaggi di corte o bellezze leggendarie la cui fama si diffondeva velocemente fra i circoli dell’aristocrazia europea, ma anche mogli di principi o future madri di cardinali, anelli fondamentali di alleanze politiche e pedine insostituibili di complesse strategie familiari. In generale, donne celebri per la loro bellezza, spesso all’origine di passioni incoercibili e di eventi drammatici. Da qui, le tele in questione, che popolavano le maggiori collezioni italiane ed europee, sono note come “le Belle”.

Il volume di Francesca Cappelletti si configura così come un percorso in questa moda longeva, a partire dalle stanze dedicate ai ritratti femminili della cinquecentesca collezione Farnese, o in quella del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII, attraverso anche le “Stanze delle Veneri”, allestimenti in cui erano esposti capolavori della pittura rinascimentale raffiguranti le dee e le eroine delle favole antiche. Nella storia tracciata dal volume, che offre un nuovo sguardo sul ruolo della donna nei secoli, sono presenti delle indagini anche su alcune straordinarie figure catalizzatrici, come per esempio Clelia Farnese, Lavinia Fontana o Maria Mancini. Il libro si presenta allora come un invito a riflettere “sulle metamorfosi del ritratto femminile, ma anche sul ruolo di alcune donne, sulla loro capacità di mettere in scena se stesse, di creare un personaggio in grado di autorappresentarsi e di generare forme di ritratto”.

info: lagallerianazionale.com