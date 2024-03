A Villa Contarini un’istantanea della pittura contemporanea

Apre al pubblico Cento artisti in Villa, la nuova collettiva di pittura pensata per Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova). In programma da domenica 17 marzo a giovedì 2 maggio 2024, il progetto espositivo è stato organizzato dall’Associazione Culturale Il Circolo Veneto APS e si inserisce nel programma di eventi collaterali e promozionali del concorso pittorico Premio Mestre di Pittura, nel 2024 alla sua ottava edizione contemporanea.

In linea con le finalità volute da Il Circolo Veneto APS, l’esposizione negli spazi di Villa Contarini si propone di promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea e nel contempo di attrarre nel sito della mostra nuove opportunità di visita e valorizzazione culturale. Ma l’intento specifico della mostra, frutto dell’edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura, è quello di offrire un’ampia vetrina a coloro che si candidano al concorso pittorico. Con opere di artisti e artiste di tutte le età, la mostra presenta una varietà di tecniche e di stili, di storie e di preparazioni personali, che portano alla luce un grande mondo di cultura, offrendo uno scorcio sull’arte pittorica contemporanea.

Cento è il numero complessivo delle opere esposte, una per ciascuno degli artisti e delle artiste presenti in mostra. Tutti di recente realizzazione, i lavori sono coerenti con il tema libero del concorso, aperto a tutte e a tutti, senza limiti di età e nazionalità. Con Cento artisti in Villa gli spazi di Villa Contarini presentano al pubblico le opere emerse nell’edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura, tra cui Black and red n.1 di Ernesto Notarantonio, oltre agli altri lavori selezionati in una classifica che ha visto ai propri vertici Asya Dell’Omodarme con Forzen Bogs (dittico), Giovanni Di Rosa con Eravamo a Santa Maria del Popolo e Qikai Guo con Una stella e il viaggio oscuro.

L’esposizione, realizzata con il coordinamento di Christiano Costantini, è accompagnata da un catalogo che include la riproduzione dell’opera di ciascun partecipante e con le relative informazioni, oltre a includere un testo di presentazione di Marco Dolfin, curatore della mostra.

info: premiomestredipittura.eu