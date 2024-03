Premio Terna, ‘La via dell’invisibile’ è il tema della terza edizione

È stato annunciato il tema della terza edizione di Driving Energy 2024 – Fotografia contemporanea, il concorso di Terna, aperto a tutti i fotografi professionisti e amatori in Italia. Con lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti, il premio Terna propone per quest’anno il tema La via dell’invisibile.

Per iscriversi, i fotografi avranno tempo fino al 30 giugno. Sulla base della scelta tematica della terza edizione, i partecipanti sono invitati a interpretare le forme di energia invisibile che, però, producono effetti visibili. Al termine del concorso, i lavori finalisti saranno raccolti in mostra a Palazzo delle Esposizioni a Roma alla fine di settembre.

«Aspiriamo a essere il premio Strega della fotografia e ci stiamo avvinando ad essere», ha dichiarato il curatore Marco Delogu, presidente di Palaexpo, alla presentazione del concorso, confermandosi così sulla scia della precedente edizione, che ha contato circa 2.800 iscritti. Nell’ottica di celebrare il talento e la capacità dell’arte di vedere la realtà da prospettive inedite, Terna ha previsto anche per quest’anno cinque riconoscimenti con premi fino a 15mila euro.

«Per Terna la cultura è una risorsa strategica e l’impegno nella promozione culturale è un elemento importante nello svolgimento del nostro ruolo per il Paese: per questo motivo abbiamo dato continuità al nostro impegno con un progetto di alto profilo come il premio Driving Energy», ha specificato il presidente di Terna, Igor De Biasio. Si tratta di «un progetto ambizioso – ha aggiunto – che vuole diventare un punto di riferimento nel settore nel più breve tempo possibile».

A concludere è stata Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, dichiarando che «il tema del premio ci permette di portare all’attenzione di tutti i cittadini gli aspetti fondamentali della nostra mission, i valori che condividiamo” a partire dalla sostenibilità».

info: premiodivingenergy.terna.it