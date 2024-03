Art Dubai: al via la 17° edizione all’insegna del ‘Global South’

I primi giorni di marzo gli spazi di Madinat Jumeirah a Dubai torneranno all’insegna dell’arte e della cultura. Dal 1° al 3 marzo si terrà infatti Art Dubai, la principale fiera d’arte internazionale del Medio Oriente, giunta quest’anno alla sua diciassettesima edizione.

Con alle spalle una storia di quasi due decenni, Art Dubai ha consolidato ormai il suo ruolo nel panorama fieristico internazionale, portando sulla scena mondiale le realtà artistiche locali e regionali. Così, l’arte del Medio Oriente e della regione circostante – MENASA, e cioè Middle East, North Africa & South Asia – è stata proiettata oltre i suoi confini.

Da qui la capacità della fiera di attrarre un pubblico internazionale. Con oltre cento espositori, Art Dubai presenta un panorama vario, ripartito in quattro sezioni espositive: contemporanea, Art Dubai Modern, Bawwaba (che significa “Porta” in arabo) e la terza edizione di Art Dubai Digital, offrendo così uno sguardo complessivo sulle tendenze artistiche internazionali.

In particolare, la fiera ha scelto come tema della sua diciassettesima edizione quello del “Global South”, con lo scopo di espanderne la definizione, riportando narrazioni e storie condivise dalle comunità internazionali: dagli scenari di Delhi, Teheran e Il Cairo alle realtà di Bogotà e Città del Guatemala, oltre alle storie di diaspora e migranti provenienti da Londra, Parigi e New York. In questa direzione, Art Dubai si propone di coltivare una cultura della scoperta, offrendo nuove prospettive globali e ampliando le conversazioni sull’arte al di là dei tradizionali ambiti geografici e delle narrazioni occidentali, rimanendo al tempo stesso focalizzata sulla promozione del patrimonio culturale e delle pratiche artistiche contemporanee della regione.

Tradizionalmente identificata come un trampolino di lancio per gli artisti e le loro carriere, la fiera svolge un ruolo istituzionale fondamentale nell’equilibro culturale della regione. In continuità con la sua storia, alcuni obiettivi primari di Art Dubai 2024 continuano ad essere il sostegno agli artisti e alla ricerca accademica, come anche all’educazione culturale. Una direzione intrapresa con convinzione da Pablo del Val, direttore artistico della fiera, e da Benedetta Ghione, direttore esecutivo.

info: artdubai.ae