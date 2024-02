La prima personale italiana dedicata a Ron Mueck si avvia alla conclusione. Per celebrarne il grande successo, Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain propongono al pubblico un nuovo appuntamento alla scoperta dell’artista australiano in occasione dell’ultima settimana di apertura della rassegna. In programma per giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 18.30 in Triennale si darà il via a una serata di proiezioni a cui saranno presenti anche il fotografo e regista Gautier Deblonde e Chiara Agradi, curatrice responsabile della mostra.

La rassegna milanese dedicata a Ron Mueck è un’evoluzione del progetto espositivo tenutosi a Parigi nell’estate 2023, concepito da Fondation Cartier in stretta collaborazione con l’artista, terza tappa di un dialogo incessante tra quest’ultimo e l’istituzione francese, avviato nel 2005 e proseguito nel 2013. Inaugurata agli inizi di dicembre, la mostra ha portato per la prima volta in Italia una selezione di opere di Mueck, tra cui la monumentale installazione Mass (2017), proveniente dalla National Gallery of Victoria di Melbourne ed esposta per la prima volta fuori dall’Australia.

Prima del 10 marzo, giorno di chiusura dell’esposizione, il pubblico avrà la possibilità di concentrarsi sui due film che accompagnano le mostre di Ron Mueck. Realizzati da Gautier Deblonde, Still Life: Ron Mueck at Work (2013) e Three Dogs, a Pig and a Crow (2023) hanno catturato l’atmosfera dello studio dell’artista e il suo metodo di lavoro nel corso degli ultimi venticinque anni. Girati negli studi o durante l’allestimento delle sue sculture in occasione di mostre e presentazioni, i due film offrono un approfondimento unico sui processi creativi che sottendono alla creazione delle opere di Mueck e sulla loro trasformazione finale, che è possibile ammirare in mostra.

Al termine della proiezione delle pellicole, entrambe commissionate Fondation Cartier, l’evento proseguirà con un Q&A in inglese con Gautier Deblonde e Chiara Agradi. Sarà possibile accedere con il biglietto della mostra.

info: triennale.org