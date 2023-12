Nel segno della collaborazione che lega Fondation Cartier pour l’art contemporain e Triennale Milano, inaugura nell’istituzione meneghina la prima mostra personale in Italia di Ron Mueck. Dal 5 dicembre 2023 al 10 marzo 2024 l’artista australiano presenterà quindi in Triennale un insieme di sculture che la fondazione parigina ha esposto fino al 5 novembre scorso.

Se per Fondation Cartier quella con Ron Mueck è la terza collaborazione, per Triennale Milano si tratta di una novità. La mostra è però organizzata nell’ambito di un partenariato che unisce le due istituzioni, entrambe caratterizzate da approcci internazionali e multidisciplinari.

Un’altra novità è la presenza nel percorso espositivo di Mass (2017), un’installazione monumentale proveniente dalla collezione della National Gallery of Victoria di Melbourne ed esposta per la prima volta in Europa. Accanto a questa, anche nuove opere che illustrano le evoluzioni recenti della pratica artistica di Mueck, oltre ad alcune sculture iconiche realizzate nel corso di trent’anni di carriera e appartenenti alla Fondation Cartier.

La poetica iperrealista dell’artista scandisce il percorso della mostra, ma il suo metodo di lavoro viene messo in evidenza con le proiezioni previste per l’inaugurazione. In presenza del fotografo e regista Gautier Deblonde e Charlie Clarke, il curatore associato della mostra su Ron Mueck, Triennale Milano presenterà i film Still Life: Ron Mueck at Work (2013) e Three Dogs, a Pig and a Crow (2023) che proietteranno il pubblico direttamente nello studio dell’artista offrendo un approfondimento sulla creazione dei lavori e sulla loro trasformazione nelle opere finite visibili in mostra.

Ron Mueck

Dal 5 dicembre 2023 al 10 marzo 2024

Triennale Milano – Viale Emilio Alemagna 6, Milano

info: triennale.org