Jeff Koons torna sulla Luna: nuove sculture mandate in orbita

L’iniziativa nota come The Moon Phases Project è stata annunciata per la prima volta nel 2022, con 9 sculture che permanentemente sono state installate sulla luna. A distanza di due anni è stato programmato un nuovo lancio lunare di sculture denominate appunto, Moons e questa volta sono ben 125. Il progetto comprende un cubo trasparente contenente lune in miniatura ciascuna rappresentante una fase lunare. La peculiarità è che ciascuna mini-luna è associata a personalità che in secoli diversi, hanno avuto un forte impatto culturale sulla terra. Tra i rappresentanti, che spaziano in tutti i campi dello scibile, spiccano Leonardo da Vinci, Cleopatra, Galileo o Mozart. I corrispondenti NFT rimarranno invece sulla terra, disponibili per ogni collezionista.

Il lancio è avvenuto pochi giorni fa dal Kennedy Space Center della NASA in Florida e porterà il lander sulla luna entro circa 9 giorni. Il razzo è il Falcon 9, realizzato dalla società spaziale di Elon Musk, Space X. Il viaggio non è affatto privo di rischi, ma se la missione sarà completata, sarà la prima navicella ad atterrare intatta sulla luna dopo lo sbarco dell’Apollo 17 nel 1972. Si tratterebbe inoltre delle prime opere d’arte autorizzate a raggiungere il satellite terrestre. «Sono cresciuto ascoltando il presidente Kennedy parlare di andare sulla luna» ha affermato Koons. «Ha dato alla nostra società una visione e una spinta che ci ha permesso di credere in noi stessi e realizzare cose».

Il cielo è un limite dunque, ma non sicuramente per Jeff Koons. L’artista da record continua a far parlare di sé con le sue folli iniziative. Costantemente sostenuto da collezionisti e dal mercato dell’arte, nel 2019 la sua scultura del coniglietto d’argento è stata battuta da Christie’s per oltre 91 milioni di dollari. Un’arte contemporanea che insomma, va letteralmente oltre ogni barriera.