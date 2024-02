Riapre i battenti lo storico Teatro Jirásek di Česká Lípa, città settentrionale della Repubblica Ceca. Il progetto di rinnovamento in larga scala è stato seguito dallo studio Adam Rujbr Architects, che vanta numerose esperienze internazionali. La struttura originaria del teatro, risalente al XIV secolo, versava in condizioni di totale degrado, nonostante l’edificio avesse questa funzionalità dal 1932.

La posizione dell’ingresso principale è stata cambiata – con un nuovo ingresso accessibile ai disabili e collegato alla piazza della città – ed è stata modificata anche la struttura interna. Gli interventi di ristrutturazione non sono risultati invasivi e hanno integrato elementi storici e contemporanei: la scala che porta al piano interrato è stata restaurata utilizzando materiali di recupero e sono state mantenute le travi in legno originarie del soffitto. La costruzione di una seconda balconata ha invece permesso di aumentare la capienza e la comodità della sala, ora fino a 371 persone. Inoltre è stato mantenuta la tonalità che caratterizzava le decorazioni interne dell’epoca, il rosso scuro, che funge da elemento unificatore per tutta la costruzione.

©BoysPlayNice

L’edificio appare di quattro piani: al piano terra troviamo oltre al teatro anche un bar, mentre al piano superiore i camerini degli attori, le sale prove e una piccola mansarda. L’ingresso principale conduce a un atrio rialzato che ospita opere d’arte dello studio di vetro dell’artista e progettista Jitka Skuhrava. L’ingresso secondario invece presenta una combinazione strutturale in simil cemento, rivestito da ampie superfici vetrate. L’intervento architettonico ha così permesso di combinare elementi tradizionali e reinterpretarli in chiave contemporanea, senza sconvolgere la storicità della struttura. Il risultato finale è quello di un nuovo simbolo culturale in Repubblica Ceca, polo turistico e di richiamo, moderno spazio fra antico e moderno.