Kanye West pubblica un nuovo video diretto dai fratelli D’Innocenzo

Kanye West sorprende con il nuovo videoclip diretto dal duo italiano di poeti, registi e sceneggiatori. Il trio che non ci aspettavamo infatti è proprio quello formato da Kanye West, Damiano e Fabio D’Innocenzo. Mesi fa sul suo profilo Instagram, Fabio D’Innocenzo aveva postato una foto che aveva suscitato scalpore e in cui lui e suo fratello Damiano erano in auto, a New York, con Kanye West. Le ipotesi sono subito state disparate e l’idea di una partnership tra i tre era già nell’aria. La passione dei due gemelli per il rapper in realtà, è stata totalmente manifestata in occasione della presentazione del loro terzo film America Latina alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Durante la passerella sul red carpet infatti, la loro canzone di sottofondo è stata inaspettatamente il singolo del rapper Off The Grid.

Dall’insolita collaborazione è nato un video intitolato Talking/Once Again tratto dal nuovo album in arrivo dell’artista e dal rapper Ty Dolla Sign. I fratelli D’Innocenzo poi hanno potuto contare sulla fotografia di Matteo Cocco, noto per aver lavorato a pellicole come Volevo Nascondermi, con cui ha vinto il David di Donatello e Sulla mia pelle. Nel video, essenziale e di effetto, si possono vedere i primi piani di Kanye e della figlia di 11 anni North West, avuta dalla sua relazione con Kim Kardashian. Sono dell’undicenne anche le prime strofe “It’s your bestie, Miss, Miss Westie / Don’t tryna test me / It’s gonna get messy”. La canzone racconta i pensieri di un padre e una riflessione sulla crescita dei figli.

Il duo di registi però, non si ferma qui: al prossimo festival internazionale del cinema di Berlino presenteranno in anteprima la serie Dostoevskij, da giugno al cinema.

Qui il video completo: