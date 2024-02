L’ultimo progetto di Eugenio Tibaldi incontra la moda

Speaking birds è la nuova collezione invernale 24/25 prossimamente presentata da Maria Calderara, che continua attraverso la moda a celebrare autori storicizzati come Gianni Pettena, Luca Maria Patella e Antonio Scaccabarozzi. Il progetto stilistico questa volta nasce in dialogo con l’artista visionario Eugenio Tibaldi. La capsule collection è infatti fortemente ispirata all’immaginario artistico di Tibaldi e alle ricerche visive che accomunano entrambi. Gli abiti di Calderara riescono perfettamente a mescolarsi con le opere di Eugenio Tibaldi, da anni presente nel quotidiano della designer. I materiali dialogano con la luce e lo spazio e riescono a ridefinire con concretezza le linee del corpo.

Assieme agli abiti e ai gioielli, verrà quindi presentata anche una selezione di opere di Eugenio Tibaldi, inerenti ai suoi ultimi vent’anni di lavoro. L’artista si occupa prevalentemente di tracciare legami culturali e del concetto di margine come condizione spesso molto più mentale che geografica. Da qui il suo interesse per le periferie e le aree marginali, e una incessante ricerca che lo ha portato a lavorare in posti diversi assorbendone le culture: Il Cairo, Roma, Salonicco, Berlino, Verona, Bucarest, Torino, Caracas, Bruxelles, Tirana. Un elemento significativo di Speaking birds, che riprende il dialogo fra arte e moda, è il collage delle 494 edicole votive abusive presenti a Napoli, tratto da Questione d’appartenenza 01 di Tibaldi.

Ogni abito presenta un messaggio preciso, forte e dissacrante con dettagli unici che invitano ad andare oltre la semplice creazione. La poetica e l’estetica del “margine” di Tibaldi, vengono riversate sulle magiche creazione della Calderara. E così opere come Habitat 01 ripercorrono l’immaginario della stilista tramutandosi in sculture che reggono i suoi vestiti. O ancora, i disegni dell’artista si concretizzano in eccentrici gioielli.