In un anno di celebrazioni per il 150esimo anniversario dalla nascita dell’Impressionismo, la mostra milanese Cézanne e Renoir è tra le più attese. In programma per la prossima primavera, dal 19 marzo al 30 giugno, l’esposizione porterà 52 opere provenienti dal Musée de l’Orangerie e dal Musée d’Orsay negli spazi di Palazzo Reale a Milano, promuovendo – per la prima volta in Italia – il confronto tra i due Maestri. La presentazione si è tenuta invece il 1° febbraio nel romano Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia, alla presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi.

«Una mostra che segna una nuova tappa del Trattato del Quirinale siglato nel 2023», racconta l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens, ospitando la presentazione a Palazzo Farnese. A cura di Cécile Girardeau e Stefano Zuffi, con la collaborazione di Alice Marsal, la rassegna è l’esito di una cooperazione tra Palazzo Reale, Comune Milano, Skira Arte, Museum Studio, oltre al Musée de l’Orangerie e al Musée d’Orsay e all’Ambassade de France en Italie, che ha fornito il patrocinio.

«Una mostra non preconfezionata, ma che poggia su un’idea e che racconta come oggi Milano sia un luogo universale come New York», quasi un prolungamento di Parigi, dichiara il sottosegretario Vittorio Sgarbi. Cézanne e Renoir raccoglie ben 52 opere, innescando un confronto tra i due artisti fin dalle prime tele degli anni settanta dell’Ottocento, prima e dopo lo snodo del 1874 – anno di nascita del movimento anti-accademico -, fino alle prove più mature dei primi del Novecento. Da qui, la mostra propone una riflessione sull’influenza che i Maestri dell’Impressionismo ebbero sulle avanguardie, confrontando i dipinti più tardi con due opere di Pablo Picasso.

Paul Cézanne, Trois baigneuses, © 2024 RMN-Grand Palais, Hervè Lewandowski, RMN-GP, photo SCALA

«Due vite e due esperienze artistiche di due Maestri tanto vicini e distanti allo stesso tempo», raccontano i curatori. Il confronto di Cézanne e Renoir prosegue con la pubblicazione Skira Arte, che partirà dai loro dipinti più noti per percorrere le loro diverse traiettorie ma anche i punti di incontro.

Cézanne e Renoir

dal 19 marzo al 30 giugno 2024

Palazzo Reale – Piazza del Duomo 12, Milano

info: palazzorealemilano.it