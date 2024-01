Guido Talarico e il film su Emilio Isgrò trionfano a Berlino

Tra i lavori selezionati quest’anno dal Berlin Art Film Festival, anche Emilio Isgrò – Come cancellare l’inutile. E a vincere il concorso nella sua edizione dell’autunno 2023 è proprio il documentario sul maestro delle cancellature firmato Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, che ha ottenuto il primo posto nella categoria ‘Best Director’. In più, anche ‘Impact Hero’, racconta Talarico dai suoi canali social, perché il Berlin Art Film Festival premia i selezionati – e i vincitori – con una scelta a favore dell’ambiente, piantando un albero per ciascuno.

«È una grande gioia aver ricevuto questi riconoscimenti per i quali ringrazio gli organizzatori e che condivido con i miei cari compagni di viaggio: Emilio Isgrò, Renata Cristina Mazzantini, Silvia De Felice, Simona Garibaldi, Ilaria Sbarigia, Alessandro Sansoni, Raffaele M. Maiorano». Questa la dichiarazione a caldo del regista.

Prodotto da FAD, società di produzione di Guido Talarico, e da Lilium Distribution di Simona Garibaldi, il documentario sul maestro delle cancellature è stato realizzato in collaborazione con Rai Cultura e con Treccani – Istituto della Enciclopedia Italiana.

Andato in onda su Rai 5 la scorsa primavera nell’ambito del programma Art Night condotto da Neri Marcorè, il documentario si presenta come un dialogo tra il regista Guido Talarico e il maestro siciliano, di cui si raccontano tutti i luoghi significativi, dall’archivio alla casa. Emilio Isgrò – Come cancellare l’inutile esplora così le radici della poetica dell’artista, noto per le sue celebri cancellature.

«È un nascondimento che custodisce e protegge, disvela nel suo significato e ne conferisce di nuovi alla parola cancellata», ha precisato Isgrò all’anteprima del film il 13 marzo 2023 a Palazzo Mattei Paganica. E proprio nel segno delle cancellature il film era in corsa al festival di Berlino, ottenendo ora il suo riconoscimento.

info: raiplay.it