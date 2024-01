“Heroes”, l’ultimo lavoro di Massimo Lagrotteria

Heroes è una esposizione curata da Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci presso lo spazio Rosso Tiepido Hangar di Modena. Con l’inaugurazione il 27 gennaio, l’allestimento prevede 3 sculture inedite realizzate appositamente da Massimo Lagrotteria per i grandi spazi di Rosso Tiepido Hangar e 8 dipinti con una pittura stratificata ed estremamente materica, per l’occasione posizionati su colorati cavalletti di velluto.

Il dualismo pittura/scultura si adatta perfettamente ai murales di importanti street artist internazionali e non, che decorano le mura dello spazio. Lo spettatore, immerso in una apparente differenza di linguaggi stilistici, riuscirà comunque a comprendere l’unità dell’insieme e la profonda estetica della sua poetica.

Heroes denuncia sculture che nascondono una profonda fragilità interna, il racconto precario di un equilibrio individuale che appartiene inevitabilmente ad ognuno di noi. Il fine del messaggio, che si tratti di medium pittorico o scultoreo, è il medesimo: il racconto di un’alienazione sociale che l’umanità si porta come una stigmate. Le sue sculture sono gli stessi personaggi che abitano le sue tele. In entrambi i casi, le figure sembrano voler fuggire ossessivamente da un sentimento di non appartenenza, pervase da crisi identitarie e da un malessere che spesso accomuna ognuno di noi. Le figure sembrano emergere da qualcosa di indefinito, riempiono spazi vuoti e imprecisati.

Le sue opere sono sempre istintive, solitarie, statiche, talvolta rassegnate all’idea di prigionia con cui necessariamente devono convivere. La fisionomia dei suoi volti è lievemente accennata e talvolta totalmente assente. Il suo lavoro si basa non a caso sul concetto di sottrazione, un ritorno al punto zero, una sintesi di leggerezza: il risultato è ciò che rimane, le sue figure nello spazio vuoto.

Artista autodidatta concentra la sua arte sull’analisi della figura umana. Sperimenta da sempre materiali molteplici, la tela, il rame, il ferro, la carte. Lo stile delicato e inconfondibile, aiuta sempre chi si trova davanti le sue opere, a riflettere su un dolore solitario ma forse, salvifico.

Heroes

dal 27 gennaio al 24 febbraio 2024

Rosso Tiepido Hangar – Via Emilia Est 1420/2, Modena

info: rossotiepido.it