Per al sua 37esima edizione, TEFAF Maastricht annuncia un summit sul patrimonio culturale. Realizzato in associazione con la Commissione Olandese per l’UNESCO, il primo TEFAF Summit si inserisce nel programma della fiera olandese, leader nel settore dell’arte moderna, dell’antiquariato e del design, che si terrà di nuovo al Maastricht Exhibition & Conference Centre (MECC) dal 9 al 14 marzo 2024. In più, si prevede una mostra speciale realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura Italiano e Venetian Heritage.

Per la prima volta tra le iniziative di TEFAF, il Summit riunirà nella città olandese alcuni tra i maggiori esperti e studiosi provenienti dai settori dell’arte, delle istituzioni accademiche e governative che nella giornata dell’11 marzo si confronteranno sui temi legati al patrimonio culturale. Così, TEFAF Summit si organizza come una piattaforma per sviluppare riflessioni attive sulle questioni relative al patrimonio e promuoverne la tutela.

Oltre ad AXA XL, tra i principali partner di TEFAF per la promozione dell’evento, e alla Commissione Olandese per l’UNESCO, che prenderà parte al Summit illustrando il potere unificante della cultura nel promuovere la pace, saranno presenti anche altre organizzazioni. Tra queste, Cultural Emergency Response, che si concentrerà sul patrimonio immateriale, e il World Monuments Fund, che ospiterà una conversazione sulla collaborazione tra le varie organizzazioni coinvolte.

Un’altra novità per quest’anno, la mostra Venetian Heritage per il Museo Ca’ d’Oro realizzata in collaborazione con Venetian Heritage, fondazione internazionale senza scopo di lucro che, sotto la guida di Toto Bergamo Rossi, sostiene progetti culturali attraverso restauri, mostre e studi. Per promuovere la collezione permanente della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro durante lo svolgimento di TEFAF, la mostra si compone di tre prestiti significativi, dal doppio ritratto in marmo di Tullio Lombardo al L’Elemosina di San Martino del Riccio e alla Crocifissione di Jan van Eyck.