Dimmi in che posizione leggi e ti dirò chi sei. E se non sai spiegarti con precisione (o ricorri a più di una postura per godere dei tuoi amati libri) c’è un irresistibile volume illustrato che fa al caso tuo. Prima, però, immergiti in quanto ha scritto Italo Calvino nel romanzo “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, pubblicato nel 1979: «Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce. Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla».

E invece, sfogliando l’adorabile 101 posizioni per leggere appassionatamente – libro sapientemente illustrato da Benjamin Chaud e commentato dalle buffe note di Timothée de Fombelle – non solo la individuerai, ma capirai che tipo di lettore sei (o non sei). Pubblicato da Il Castoro e tradotto da Federica Angelini, il volume (cartonato, 128 pagine a colori, 18 euro) nasce da un suggestivo spunto di de Fombelle (autore parigino classe 1973, le sue opere sono state tradotte in oltre 20 lingue, ricevendo molti tributi internazionali), che per anni ha preso appunti nei suoi taccuini sulle abitudini di lettura dei suoi lettori, incontrati tra viaggi e festival.

Da qui l’idea di un compendio che le raccogliesse tutte – o quasi, considerando la vastità della materia – avvalendosi delle illustrazioni di Chaud (artista francese nato nel 1975, il suo lavoro si divide tra l’universo ironico e talvolta trasgressivo degli adulti e quello altrettanto divertente ma più delicato dei bambini). Il risultato? Decine e decine di ritratti che non solo rendono omaggio ai lettori – e alla loro più grande passione – ma invitano chi è meno avvezzo a lasciarsi rapire da pagine che non hanno età. Siamo certi che ciascuno troverà (o ritroverà) la propria posizione preferita. E magari – perché no – potrà ampliare l’elenco. E tu, in che posizione leggi?

