Il Parco archeologico del Colosseo si prepara all’inaugurazione della mostra La Colonna Traiana. Il racconto di un simbolo, che si svolgerà giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 16.30 all’ingresso Sperone Valadier del Colosseo alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del Direttore del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo.

La mostra, organizzata e promossa dal Parco archeologico del Colosseo e dal Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza con la curatela di Alfonsina Russo, Federica Rinaldi, Angelica Pujia e Giovanni Di Pasquale, sarà visitabile per tutto il periodo natalizio, dal 22 dicembre 2023 e fino alla primavera, il 30 aprile 2024 al secondo ordine del Colosseo.

Durante le festività natalizie il Parco archeologico del Colosseo sarà aperto dalle 9.00 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 15:30) tutti i giorni ad eccezione del 25 dicembre, con la possibilità di visitare i siti Colosseo – Palatino – Foro Romano e Domus Aurea oltre al sistema museale composto dal Museo del Foro Romano, Museo del Colosseo e Museo Palatino, quest’ultimo riaperto lo scorso 12 dicembre con un nuovo allestimento che prevede l’esposizione di due straordinari soffitti, uno dipinto e uno in stucco, del I secolo d.C. provenienti dal colle Palatino e prima conservati nei depositi, oltre che una nuova mappa tattile per non vedenti.

Ancora fino a sabato 7 gennaio saranno disponibili le suggestive visite serali “Luna sul Colosseo“, che ogni giovedì, venerdì e sabato (a partire dalle 18.00 e fino alle 22.00, ad eccezione di sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre) guideranno i partecipanti in un itinerario lungo i sotterranei, appositamente illuminati per rendere ancora più emozionante il percorso nel cuore della macchina dello spettacolo dei gladiatori.

Numerose sono anche le mostre in corso: “Armonie di pietra. Il paesaggio delle Marche nelle sculture di Giuliano Giuliani”, allestita nella Basilica Emilia nel Foro Romano, “Frammenti: il Teorema di Pasolini nelle immagini di Laurent Fiévet” allestita nelle Uccelliere Farnesiane sul Palatino e “Il viaggio di Enea. Da Troia a Roma”, appena inaugurata, aperta al pubblico nel Tempio di Romolo fino al 10 aprile 2023.