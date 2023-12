Tra i protagonisti del Premio nazionale delle Arti (PNA) 2023 compare ISIA Roma Design, responsabile della sezione Design di quest’anno. Alla sua XVII edizione, il PNA è un premio annuale promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e riservato agli studenti iscritti alle Istituzioni ed ai corsi del sistema AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). Quest’anno, con il tema VISIONI DI DESIGN – Progetti dal futuro, il PNA rappresenta anche l’occasione per celebrare i 50 anni dalla fondazione di ISIA Roma Design.

La nuova edizione del PNA chiama gli studenti a costruire un immaginario del futuro e a trovare degli strumenti per orientarsi nella complessità. Un processo da mettere in atto attraverso il design, con un progetto che faccia della visione il suo elemento caratteristico. Il Premio rappresenta anche un momento di confronto tra Istituzioni del sistema AFAM per dialogare sulle tematiche sociali, economiche, tecnologiche e ambientali riguardanti la progettazione contemporanea e la didattica. Un’occasione formativa per gli studenti e una sede privilegiata in cui ISIA Roma Design mostra come desidera affrontare i temi del contemporaneo, soprattutto in un momento di bilancio per l’Istituto, il primo pubblico in Italia in quanto a design. Forte della sua attività cinquantennale, ISIA di Roma si è inserito nella scia del Bauhaus e della Hochschule für Gestaltung di Ulm, da cui ha ereditato e sviluppato un impianto metodologico di eccellenza innestato sulla grande tradizione italiana di creatività.

A far parte della giuria – nominata dal MIUR – saranno il professore e architetto Giuseppe Furlanis, il dottor Marco Bonetto, la professoressa Antonella Andriani, la professoressa Daniela Piscitelli e il dottor Virginio Briatore, alcune tra le maggiori figure che operano nel campo del design contemporaneo. La giuria assegnerà il Premio Nazionale delle Arti, tre Menzioni per la categoria “Progetti di Tesi” e tre per la categoria “Progetti di Ricerca”, oltre ad una Menzione Internazionale. Verranno inoltre assegnate una menzione dal Comune di Roma e una dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia.

I risultati verranno comunicati nel corso dell’evento che si terrà lunedì 18 dicembre a partire dalle ore 10 presso il Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma.

info: isiaroma.it