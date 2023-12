“Animali Fantastici”: a Bologna il primo zoo d’artista

A Bologna nasce il primo zoo d’artista. Dal 7 dicembre, le sale del Palazzo Albergati diventano l’habitat di novanta animali realizzati da 23 artisti contemporanei. In una fusione di arte, animali, intrattenimento, magia e sogno, la mostra Animali Fantastici. Il Giardino delle Meraviglie sconfina dagli spazi interni del palazzo per approdare anche in quelli esterni, rendendolo un museo a cielo aperto. A cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 5 maggio 2024.

Prodotta e organizzata da Arthemisia, Animali Fantastici si propone come un safari pedonale. Le opere accompagnano il visitatore in una passeggiata dentro una favola, dove gli animali fanno parte di un ecosistema artistico. Quello di Palazzo Albergati diventa così il primo zoo d’artista al mondo, privo di gabbie e senza distanze, con un percorso che include pitture, sculture e installazioni di animali di ogni specie.

Non solo zoo, quindi, ma superzoo, in cui la vita degli animali artistici è libera. «Superzoo», ha spiegato il curatore Gianluca Marziani, «è la perfetta metafora di un mondo dove le enormi diversità e la molteplicità linguistica si sciolgono in una gigantesca famiglia allargata, una specie di pianeta ideale dove condividere spazi e risorse, senza disuguaglianze, confermando il teorema di Tom Regan che considera i diritti degli animali identici ai diritti degli umani. In questo mondo ideale, forse utopico ma certamente affascinante, il diritto al piacere e la percezione del dolore sono la chiave per considerare umani e animali su uno stesso piano normativo. Sapendo quanto sia difficile che ciò possa accadere nella realtà, ci siamo inventati questo viaggio espositivo con la migliore delle armi poetiche: l’arte visiva».

Ad indagare l’universo animale, che sprigiona nelle sale di Palazzo Albergati un’energia primordiale, sono stati 23 artisti contemporanei: Giovanni Albanese, Camilla Ancilotto, Marco Bettio, Chiara Calore, Mario Consiglio, Valentina De Martini, Fulvio Di Piazza, Dario Ghibaudo, Massimo Giacon, Sandro Gorra, Giorgio Lupattelli, Giulio Marchetti, Marco Mazzoni, Andrea Nurcis, Luca Padroni, Max Papeschi, Valeria Petrone, Nicola Pucci, Gherardo Quadrio Curzio, Mario Ricci, Maurizio Savini, Lapo Simeoni, Velasco Vitali.

Animali Fantastici. Il Giardino delle Meraviglie

Dal 7 dicembre 2023 al 5 maggio 2024

Palazzo Albergati – Via Saragozza 28, Bologna

