Per anticipare il programma della prossima primavera sull’importanza di Villa d’Este nella storia dell’arte

e nell’iconografia del Grand Tour, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ presenta la mostra D’après nature: Giorgio Morandi / Cy Twombly. Il progetto, in esposizione nelle sale di Villa d’Este a Tivoli dal 7 dicembre 2023 al 5 maggio 2024, si inserisce nella programmazione 2023/2024 che l’Istituto ha dedicato al paesaggio nella contemporaneità.

Per la mostra si riuniscono così a Tivoli le opere d’arte di due grandi maestri del XX secolo, in un incontro che ha luogo negli ambienti rinascimentali dei Villa d’Este. Sia per Morandi che per Twombly, le opere scelte per l’esposizione fungono da alfabeto minimale usato per esprimere la realtà in modo essenziale. Per il primo, il mondo si rivela rivolgendo l’indagine ad un paesaggio che, con declinazioni e variabili ai limiti della percezione, presenta l’essenza del quotidiano. Uno studio che per Morandi avviene negli scenari appenninici. Per Twombly, la decodificazione della realtà avviene attraverso un linguaggio fotografico dalle inquadrature veloci e dai dettagli sfocati. Espedienti, questi, che rendono l’immagine frammentaria e caduca, ma contribuiscono alla creazione di un diario intimo.

La mostra è a cura di Andrea Bruciati, anche Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este. «Come ben rappresentano le varie e articolate espressioni artistiche delle VILLÆ, il progetto si focalizza sulla reinterpretazione sensistica e panica del concetto rinascimentale di uomo e natura, rivitalizzata attraverso la decodificazione problematica del Novecento. L’attenzione a una sorta di ecologia culturale unica a Villa d’Este permette di creare suggestioni e connessioni che possono ispirare nuovi temi interpretativi, analisi e studi, evidenziando nel contempo, la grande fascinazione delle opere di grandi maestri», ha dichiarato il curatore.

«La piattaforma diacronica che l’Istituto incarna, in tal senso si rinnova: si suggeriscono nuovi canovacci per una narrazione che si aggiorna alla luce del XX secolo. La mostra delinea un diverso concetto di bellezza, problematizzandolo secondo la nostra sensibilità contemporanea, applicandolo ad un contesto ambientale oramai in veloce trasformazione», ha concluso Bruciati.

D’après nature: Giorgio Morandi / Cy Twombly

Dal 7 dicembre 2023 al 5 maggio 2024

Villa d’Este – Piazza Trento 5, Tivoli (Roma)

info: villae.cultura.gov.it