Il MAXXI presenta “Parole Passeggere”, il nuovo libro di Elena Bellantoni

Elena Bellantoni al MAXXI, stavolta con un libro. Giovedì 30 novembre il museo romano nel cuore del Distretto del Contemporaneo presenterà Parole Passeggere. La pratica artistica come semantica dell’esistenza, il nuovo libro dell’artista.

Nel corso dell’incontro moderato da Silvano Manganaro, storico dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, si metterà a fuoco la poetica di Elena Bellantoni e le sue modalità di indagine sulla realtà. Per rappresentarla, l’artista ha infatti utilizzato nel corso della sua carriera vari strumenti, dai video alla fotografia, dal disegno alle installazioni, che si configurano così come tecniche ‘linguistiche’, veri e propri veicoli semantici. Da qui la scelta del corpo come mezzo di interazione privilegiato.

La scrittura di un libro si pone come strumento di sistematizzazione ed è l’espressione di una volontà di fare ordine nel rapporto che per l’artista intercorre tra arte e vita. Parole Passeggere esamina quindi l’intero processo creativo e le sue implicazioni, dall’origine dell’opera fino alla necessità di ancorarla alla realtà, rendendola espressione di urgenze politiche, identitarie, intellettuali, estetiche e narrative.

D’altra parte, un esempio di questa pratica si è verificato nel corso della Paris Fashion Week di settembre scorso, in cui Bellantoni, tra l’altro finalista di una delle scorse edizioni del Talent Prize, ha realizzato un’opera immersiva per l’apertura della sfilata di Dior.

L’incontro organizzato dal MAXXI per la presentazione del nuovo libro dell’artista si terrà nella sala Graziella Lonardi Buontempo alle ore 18 e vedrà la partecipazione di Irene de Vico Fallani, Responsabile Dipartimento Orientamenti e Sviluppo MAXXI, che introdurrà l’evento. Interverranno poi, oltre all’artista stessa, Maria Alicata, storica dell’arte e curatrice, Felice Cimatti, filosofo presso l’Università della Calabria, e Raffaella Perna, storica dell’arte presso Sapienza Università di Roma.

info: maxxi.art