Dalle aspettative mancate di Christie’s all’ottimismo di Sotheby’s, il ciclo autunnale di aste a New York confonde ancora di più le acque nel mercato dell’arte. Nella serata di Christie’s dedicata all’arte del XXI secolo – tenutasi il 7 novembre – si è registrato infatti un marcato interesse verso le opere di artisti giovani e meno noti, mentre i lotti principali hanno ricevuto un’attenzione debole. Un andamento poco convenzionale, che però l’asta serale di Sotheby’s del giorno successivo – l’8 novembre – ha in parte messo in discussione. Sebbene anche il risultato di questa sia stato modesto, nella vendita della collezione di Emily Fisher Landau è stato protagonista un ritratto di Picasso, venduto per 139 milioni di dollari.

Christie’s sotto le stime

La serata di Christie’s si è conclusa al di sotto delle aspettative. Con una previsione tra i 93 e i 134,2 milioni, la vendita ha fruttato 88,4 milioni di dollari, ben inferiori alla stima. E così è avvenuto anche per l’opera di maggior valore della serata. Untitled (Bacchus 1st Version II) di Cy Twombly, un dipinto del 2004 dominato da scarabocchi rossi e testi ispirati alla mitologia greca, aveva una stima tra i 18 e i 25 milioni, mentre è stato venduto per 17.

Courtesy Christie’s

Un destino toccato a molti dei lotti di prim’ordine, fattore che ha reso altalenanti gli umori della serata. I primi cinque hanno visto infatti molta competizione, e si trattava di opere ultracontemporanee, da Third Date (2000) di Stefanie Heinze a Regarding Me Regarding You and Me (2020) di Jenna Gribbon. Ma lo slancio ha riguardato anche le opere di artisti di una generazione più vecchia, come Intersection of Color: Loge (2019) di Reggie Burrows Hodge. Al contrario, nella serata che ha visto come banditrice Georgina Hilton l’entusiasmo è calato per una tela di Basquiat del 1981. Stimata ad almeno 15 milioni di dollari, il dipinto è stato aggiudicato per soli 10.

L’andamento della vendita sembra confermare le tendenze del mercato individuate fin dall’inizio del 2023. La predilezione di opere di artisti giovani rispetto ai lotti di prim’ordine sembra annunciare una disorganicità del mercato, o almeno la prelude. E come ipotizza The Art Newspaper sulla base della Frieze Week di Londra, sembra aprirsi un nuovo frangente di disciplina finanziaria nella fascia alta del mercato dell’arte. Christie’s concluderà la settimana di aste autunnali il 9 novembre con l’ultima asta battuta da Jussi Pylkkänen, il presidente globale prossimo al ritiro.

Un trionfo per Sotheby’s

In questo clima è stato diverso il risultato dell’asta di Sotheby’s a New York con la vendita della collezione di Emily Fisher Landau, conclusa con un maggiore ottimismo. Con un incasso totale di 406,4 milioni di dollari, ben 139 di questi derivano da un capolavoro di Picasso. Un risultato modesto, che però offre un’immagine di stabilità.

Courtesy Sotheby’s

Sotheby’s ha centrato l’obiettivo, sulla base di una stima tra i 351,6 e i 430,1 milioni di dollari. Pure se un terzo dell’incasso è costituito dal ritratto di Marie-Thérèse Walter di Pablo Picasso del 1932, Femme à la montre, la vendita è stata un successo. Ed avendo rispettato la stima, sembra profilarsi un cambiamento rispetto alle tendenze primaverili, le cui delusioni venivano spiegate da alcuni come il risultato di stime troppo alte.

È pur vero che Sotheby’s ha garantito un prezzo minimo per tutti i 31 oggetti in asta, per cui la vendita sarebbe stata un tutto esaurito indipendentemente dall’attività delle offerte, e 25 dei 31 erano sostenuti da terzi. A tal proposito Wendy Cromwell, consulente di New York, ha affermato che «in pratica, c’era così tanto a rischio che non hanno lasciato alcun rischio».

Courtesy Sotheby’s

Accanto a questi dati, in due casi i lotti – l’uno di Mark Rothko e l’altro di Robert Rauschenberg – e sono stati venduti ampiamente sotto la stima. Nonostante ciò, la serata è stata ritenuta un successo.