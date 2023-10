Un viaggio nell’anima di uno dei fotografi più iconici del XX secolo, un uomo che ha dedicato la sua vita a catturare l’essenza stessa dell’umanità attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. È la mostra dedicata a Don McCullin a Palazzo Delle Espozioni a Roma che si collega idealmente alla retrospettiva curata da Simon Baker presso la Tate Britain nel 2019, ci offre una panoramica completa e profonda della carriera del fotografo britannico.

Anche questa a cura di Simon Baker, Direttore della Maison Européenne de la Photographie di Parigi, la mostra romana è realizzata in stretta collaborazione con Don McCullin e con Tim Jefferies della Hamiltons Gallery di Londra, e con l’assistenza di Catherine Fairweather, Jeanne Grouet e Lachlann Forbes. Promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo.

Noto per il suo approccio audace e diretto, in cui l’emotività dei soggetti ritratti è sempre toccante e diretta, McCullin realizza testimonianze di povertà, carestia e conflitti, immagini divenute icone riconoscibili in tutto il mondo. L’esposizione ci guida attraverso un percorso emozionante, composto da oltre 250 fotografie, suddivise in sei diverse sezioni. Ogni sala è dedicata a un aspetto diverso della straordinaria carriera di McCullin: in “Esordi”, ad esempio, possiamo vedere i primi passi di questo talentuoso fotografo, “Guerra e Conflitti” ci getta direttamente nelle atrocità delle guerre, mostrandoci il dolore delle immagini dell’Inghilterra subalterna e quello dei conflitti sparsi nel mondo. Infine, la serie dedicata all’Impero romano, ci offre l’occasione di scoprire Roma in una nuova veste. In questo progetto, avviato negli anni Duemila, il passato e il presente si fondono, mostrandoci la Roma antica attraverso gli occhi di un maestro contemporaneo.

In chiusura, questa retrospettiva è accompagnata dal lancio di un nuovo libro, Don McCullin: Life, Death and Everything in Between, pubblicato da GOST Books a Londra. Questo libro è un’opportunità per immergersi ancora di più nell’opera straordinaria di un artista che ha catturato la complessità dell’esperienza umana attraverso il suo obiettivo.