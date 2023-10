Nico Vascellari X Calcutta: la performance dell’artista a Villa Medici

“Non è un concerto vero e proprio”, scrive Calcutta sul suo profilo Instagram. Ma tutti i fan sono già impazziti. Nei saloni storici di Villa Medici, il 14 e il 15 ottobre, l’artista Nico Vascellari tra effetti di luce, scenografie e musiche, dirige la performance del cantante indie romano.

Un connubio inaspettato che ha scatenato già tantissima curiosità. L’intrigante allestimento rivela un universo unico, creato dai due artisti, in cui suono e immagine si incontrano, risuonando nel patrimonio di Villa Medici.

Mentre Calcutta ha già annunciato un tour di otto concerti nei palasport delle principali città italiane, a distanza di quattro anni dagli ultimi live, Nico Vascellari arriva dal grande progetto fiorentino ancora in corso, che ha visto l’apertura delle prime due tappe al Forte Belvedere e a Palazzo Vecchio. Artista poliedrico noto nel panorama internazionale per la sua dinamicità creativa, sperimenta un mix di linguaggi e forme d’arte, mirando a suscitare disagio negli spettatori e a creare cortocircuiti nelle loro menti, al fine di esplorare ed enfatizzare emozioni in modo provocatorio.

Per i biglietti qui: villamedici.it