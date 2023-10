La città e il mondo: Milano omaggia Gabriele Basilico

«Negli anni Milano è diventata per me come un porto di mare, un luogo privato dal quale partire per altri mari, per altre città, per poi ritornare e quindi ripartire», raccontava Gabriele Basilico a proposito della sua città d’origine. La stessa città che, a dieci anni dalla scomparsa del fotografo (1944-2013), ha deciso di omaggiarlo con una grande mostra, la prima a tracciare un percorso nella totalità della sua opera.

Gabriele Basilico. Le mie città è un lungo itinerario tra oltre 500 fotografie esposte alla Triennale e a Palazzo Reale. Una doppia celebrazione, con inaugurazione il 13 ottobre, dall’orientamento sensibilmente diverso: pur rimanendo fermo lo sfondo tematico della città, la mostra in Triennale esplora l’esperienza artistica di Basilico a Milano, mentre le opere esposte a Palazzo Reale offrono le impressioni del fotografo su altre città del mondo.

Curata da Giovanna Calvenzi e Matteo Balducci, la mostra in Triennale offre uno sguardo su Milano con le tredici serie fotografiche di Basilico. In esposizione dal 13 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024, le serie contano centinaia di opere dedicate alla città meneghina, tra cui 180 fotografie a parete e molte altre immagini d’archivio in teca, offrendo una prospettiva sulla lunga ricerca e sul lavoro di documentazione che Basilico ha condotto nel corso di quasi quarant’anni.

Gabriele Basilico, Milano 1978-80 | ©Archivio Gabriele Basilico

Una visione organica delle sue esplorazioni su Milano, città d’origine ma anche epicentro artistico, a partire dal racconto delle periferie degli anni settanta con l’inchiesta sulle fabbriche – Milano Ritratti di Fabbriche, 1978-1980 – ma anche i lavori degli anni ottanta con le immagini delle architetture moderniste, risalenti al 1985, e il progetto dedicato alla città di notte realizzato nel 1989 per l’Aem. Si contano poi le serie relative ai lavori per la costruzione del quartiere Porta Nuova, compresi tra il 2004 e il 2012, e al restauro del tetto del Duomo, risalente al 2012.

Gabriele Basilico, Tel Aviv, 2006, Photo Gabriele Basilico-Archivio Gabriele Basilico

Milano, il centro propulsivo, anche verso altre realtà. Curata da Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia, la mostra a Palazzo Reale, in esposizione dal 13 ottobre 2023 all’11 febbraio 2024, presenta una selezione sulle committenze internazionali del fotografo, realizzata – come per le opere in Triennale – con la collaborazione scientifica dell’Archivio Gabriele Basilico. Stavolta, uno sguardo sul Mondo e sulle sue città oltre i confini di Milano che rappresenta eventi internazionali in cui Basilico è stato spesso l’unico italiano presente. Nello spazio del Lucernario sarà esposta la serie Sezioni del paesaggio italiano, che documenta e interpreta i mutamenti subiti dal paesaggio nazionale e che il fotografo ha realizzato per la VI Biennale di architettura di Venezia. La Sala delle Cariatidi ospiterà le fotografie di oltre quaranta città realizzate in occasione di committenze internazionali, da Liverpool a Istanbul, da Mosca a Rio de Janeiro.

Gabriele Basilico, Paris, 1997 | © Archivio Gabriele Basilico

Gabriele Basilico. Le mie città

Dal 13 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024

Triennale Milano – Viale Emilio Alemagna 6, Milano

info: triennale.org

Dal 13 ottobre 2023 all’11 febbraio 2024

Palazzo Reale di Milano – Piazza del Duomo 12, Milano

info: palazzorealemilano.it