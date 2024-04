Fotografia Europea torna a Reggio Emilia e racconta la natura

Si avvicina la nuova edizione di Fotografia Europea, il festival internazionale che la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia organizzano anche quest’anno in vari luoghi della città, stavolta con il tema La natura ama nascondersi. Pensata come una manifestazione diffusa, Fotografia Europea è al suo 19esimo appuntamento ed è in programma dal 26 aprile al 9 giugno.

Con un mese e mezzo di iniziative, il festival si svolgerà in diversi spazi urbani e istituzioni di Reggio Emilia: Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, Villa Zironi, Spazio Gerra, Palazzo dei Musei, Biblioteca Panizzi e Collezione Maramotti. Molte le novità in programma proposte dalla direzione artistica, composta da Tim Clark, editor 1000 Words, Walter Guadagnini, storico della fotografia e Direttore di Camera-Centro Italiano per la Fotografia, e Luce Lebart, ricercatrice e curatrice di Archive of Modern Conflict.

In un’edizione che sarà all’insegna del rapporto umano con la natura, Fotografia Europea propone al pubblico diverse personali, tra cui quelle di Lisa Barnard, Susan Meiselas, Yvonne Venegas, Jo Ractliffe e molti altri. In particolare Permafrost di Natalya Saprunova, There’s no calm after the storm di Matteo de Mayda e The Shunyo Raja monographies di Arko Datto interpretano nelle loro immagini il cambiamento climatico, scegliendo questa via per richiamarsi al tema proposto quest’anno da Fotografia Europea, preso in prestito da un frammento di Eraclito.

Molte anche esposizioni collettive per La natura ama nascondersi, come Giovane Fotografia Italiana #11 / Premio Luigi Ghirri 2024, che assegna a uno dei talenti in mostra un contributo di 4 mila euro e la possibilità di esporre in Triennale Milano, e Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, oltre a rassegne dal carattere sperimentale come New Theaters of the Real. Collaborating with AI.

Oltre alle rassegne, sono in programma anche incontri con gli artisti e momenti di confronto, in particolare con Mariangela Gualtieri, poetessa e scrittrice, e Marco Paolini, drammaturgo e scrittore, ma è prevista anche la terza edizione di Fotofonia, festival di musica elettronica curato da Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica.

info: fotografiaeuropea.it