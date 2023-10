Seconda edizione di “Manibus”: il premio diventa internazionale

Dopo la prima edizione del 2022, Manibus amplia il proprio spettro e diventa internazionale. Con la direzione artistica di Nicola Miulli, il Premio Internazionale Manibus ruota attorno alla valorizzazione del made in Italy, premiando i nomi che lo esaltano sul piano della cultura e dell’artigianato. Il carattere non più esclusivamente nazionale del premio sarà argomento della conferenza stampa di presentazione, prevista per martedì 10 ottobre alle ore 11 presso il Comune di Lecce. All’evento interverranno il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento turismo, economia della cultura, valorizzazione del territorio, Grazia Di Bari, consigliera regionale con delega politiche culturali, e il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone.

Seguirà la cerimonia di Premiazione, che si svolgerà il 14 ottobre alle ore 18.30 presso il Castello Carlo V di Lecce. La cerimonia è prodotta dalla Nicola Miulli Creations, cofinanziata da Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e con il contributo di Direzione Regionale Musei Puglia.

A seguito della cerimonia di Premiazione, nella serata verrà inaugurata la grande mostra collettiva che il Castello Carlo V di Lecce ospiterà dallo stesso 14 ottobre fino al 19 novembre. Dal titolo Volumi di carta, la mostra espone opere tridimensionali in carta realizzate da Caterina Crepax, Daniele Papuli, Perino&Vele, Anila Rubiku. Gli artisti, tutti dal curriculum prestigioso, sfruttano le potenzialità del materiale, duttile ed efficace, per realizzare forme inedite e originali.

Nel programma dell’iniziativa è incluso anche un dibattito. Manibus Talk si svolgerà il 16 ottobre dalle ore 10 alle 13 presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce: l’evento, moderato da Brizia Minerva, vedrà un confronto con gli artisti protagonisti della mostra Volumi di carta e gli interventi di Lia De Venere e Massimo Guastella. Un incontro con la città, a conclusione di una serie di iniziative volte a valorizzare il talento della tradizione artigiana con uno sguardo internazionale.