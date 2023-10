Nello scenario della Festa del Cinema di Roma, il 24 ottobre La Pitturessa sarà presentato al pubblico della Casa del Cinema a Villa Borghese, nella Sala Cinecittà. Il documentario, dalla durata di ottanta minuti, è diretto da Fabiana Sargentini, figlia dell’artista. Un canale privilegiato per immergersi nel mondo di Anna Paparatti, di cui si ripercorre l’attività artistica recente e lontana, il dinamismo degli ultimi anni, e se ne scorgono quegli aspetti che il carattere familiare del dialogo fa emergere.

Originaria di Reggio Calabria, Anna Paparatti trascorre a Roma la giovinezza e maturità artistica, contribuendo a dare vita a quel contesto artistico internazionale che ha caratterizzato la capitale tra gli anni ’60 e ’70. L’artista ha subito l’influenza surrealista e dadaista, evidente dalla centralità del gioco come tema nelle sue prime opere. Nel pluralismo romano Paparatti ha avuto modo di entrare in contatto con le grandi personalità del tempo, da Schifano a Twombly, e ha condiviso l’esperienza della Galleria L’Attico con il compagno Fabio Sargentini, ma nel corso del tempo ha ampliato ulteriormente i suoi orizzonti con i numerosi viaggi, in particolare quelli in India.

Nonostante l’età avanzata, Anna Paparatti continua ad essere attiva nel suo lavoro, vivendo in questo frangente un nuovo risveglio artistico: solo nel 2021 – e poi anche nel 2022 – su proposta di Maria Grazia Chiuri ha realizzato le scenografie per le sfilate di Dior, in cui sono stati utilizzati i suoi quadri geometrici degli anni ’60. Risale al 2015 la pubblicazione del libro che offre il titolo al documentario di Fabiana Sargentini: in La Pitturessa l’artista racconta la sua storia, la sua vita di incontri e i rapporti con gli artisti. Una tensione che incarna anche il film presentato alla Festa del Cinema, nella sezione Freestyle.

Sull’onda del libro del 2015, il documentario ripercorre la vita e le opere di Anna Paparatti. E lo fa aprendo le porte della casa e dello studio dell’artista, raccontata attraverso i suoi oggetti, dalle sciarpe agli idoli buddhisti. Ma la coprotagonista del film è la stessa regista: Fabiana Sargentini interviene nel racconto e la sua presenza ne determina la direzione. E il risultato è un percorso nelle vicende di Paparatti, ma attraverso una prospettiva più familiare che conduce a un’immersione nella storia dell’artista più da vicino, illuminando anche il rapporto tra madre e figlia.

La Pitturessa

24 ottobre 2023 – ore 15

Casa del Cinema a Villa Borghese – Sala Cinecittà

info: casadelcinema.it

Link al trailer