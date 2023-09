Francesco Manacorda è il nuovo direttore del Castello di Rivoli

Il Consiglio di Amministrazione del Castello di Rivoli ha annunciato la nomina di Francesco Manacorda come Direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Assumerà l’incarico quinquennale, rinnovabile una sola volta, dal 1° gennaio 2024. Tra i suoi compiti statutari, la progettazione ed elaborazione di piani annuali e pluriennali di attività e la cura della formazione della collezione.

Succede a Carolyn Christov-Bakargiev, vent’anni nel museo, direttore nel 2009 e poi dal primo gennaio 2016, andrà in pensione il 31 dicembre 2023.





Francesco Manacorda è stato Direttore Artistico della V-A-C Foundation (2017-22); Direttore Artistico della Tate Liverpool (2012-17), Direttore di Artissima (2010-12) e Curatore presso la Barbican Art Gallery (2007-09). Dal 2006 al 2011 è stato Docente presso il dipartimento di Curating Contemporary Art del Royal College of Art, Londra. Ha co-curato nel 2016 la Biennale di Liverpool e nel 2018 l’undicesima edizione della Biennale di Taipei.



Francesco Manacorda è stato scelto al termine di una manifestazione d’interesse pubblica da una commissione giudicatrice presieduta da Francesca Lavazza, Presidente del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Richard Armstrong, che è stato Direttore The Solomon R. Guggenheim Foundation dal 2008 fino a luglio 2023; Andrea Ruben Levi, collezionista, Amico Benefattore del Castello di Rivoli, membro del Board of Trustees del New Museum di New York; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista, Presidente dell’omonima fondazione, Presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT; Sir Nicholas Serota, Presidente Arts Council England, già Direttore Tate.