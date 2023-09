Milano Fashion Week, torna la settimana della moda in città

Prima Copenhagen e Stoccolma e adesso: New York, Londra, Milano e Parigi. Il mese delle fashion week è arrivato! Ormai si susseguono l’un l’altra, e le settimane della moda non rappresentano più un circuito chiuso agli addetti ai lavori, ma un fenomeno condiviso su web e social volto a creare hype grazie a ospiti internazionali, sfilate spettacolari e tendenze che spesso fanno eco proprio alle estetiche virali nate su Instagram o TikTok.

Per quanto riguarda la coolness nostrana, la fashion week milanese è cominciata, e in programma dal 19 al 25 settembre, una serie di eventi accompagnati da aspettative altissime: dal debutto di Sabato De Sarno alla guida creativa di Gucci del 22 settembre, alla prima collezione di Daniel Lee per Burberry, alla sfilata di Versace a Los Angeles che anticiperà gli Oscar. Grande attenzione poi per la prima sfilata milanese del brand Tom Ford, dove a sua volta debutta Peter Hawkings alla guida dello stile. La casa di moda fondata dal celebre stilista è stata venduta un anno fa al colosso cosmetico Estée Lauder per l’astronomica cifra d 2,8 miliardi di dollari e adesso inaugura anch’essa il suo nuovo corso. Novità anche in casa Bally, con il primo show realizzato da Simone Bellotti.

Diesel ripropone il format della sfilata aperta al pubblico anche per la Primavera-Estate 2024: un processo di registrazione online ha permesso a chiunque di ottenere i biglietti per assistere al live show (fino a esaurimento posti). L’evento, per chi non è riuscito a prenotarsi, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali digitali del marchio alle 21 del 20 settembre.

Veniamo poi ai grandi anniversari: si celebrano i 70 anni dei Fratelli Rossetti, i 40 di Moschino (con una sfilata-evento curata da 4 stylist che presenteranno 10 look ciascuno ispirati al lavoro di Franco Moschino) e i 10 di Genny sotto la direzione creativa di Sara Cavazza Facchini.

Da segnare in calendario anche il ritorno di Fiorucci, il marchio simbolo degli anni ’80 che ha reso iconico lo stile dell’epoca. Tra i debutti, invece, anche quelli dei brand Avavav, Chiara Boni, Karoline Vitto supported by Dolce&Gabbana, Rave Review e The Attico.

Inarrestabile nella sua carriera modaiola, dopo essersi guadagnato il ruolo di direttore creativo di Louis Vuitton Homme, Pharrell Williams con Moncler apre un nuovo capitolo di questa collaborazione, che sarà svelato, appunto, a Milano, durante un evento al Portrait il 20 Settembre.

Negli ultimi anni, la Milano Fashion Week si è fatta sempre più giovane, con tante proposte emergenti che hanno saputo conquistare pubblico e critica. Tra i nomi ancora relativamente nuovi nel calendario milanese che non vediamo l’ora di ritrovare ci sono Florania (21/09) con la sua estetica d’evasione tra il post-punk e il fairycore e Cavia (24/09) col suo upcycling multi-vitaminico, massimalisma e naturalmentegenderless – entrambi già finalisti al CNMI Fashion Trust 2023. Grande curiosità anche per il wunderkammer tradotto in maglieria di Cormio(22/09) e il romanticismo contemporaneo di Marco Rambaldi (20/09).

E per chi non è provvisto di invito, niente paura: il Fashion Hub allestito a Palazzo Giureconsulti, resterà aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione, dalle 9.30 alle 19.00, dal 20 al 24 settembre, e trasmetterà le sfilate in calendario su maxischermo.

Tutte le sfilate in calendario, comunque, potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma lanciata durante la pandemia in occasione delle fashion week digitali. Segnatele tutte qui:

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

• 10:00 Breast Cancer Fashion Show

• 15:00 Milano Moda Graduate

• 17:00 CNMI Fashion Hub Opening

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

• 9:30 Iceberg (collezione uomo/donna)

• 10:30 Antonio Marras (collezione uomo/donna)

• 11:15 Daniela Gregis

• 12:00 Budapest Select (collezione uomo/donna)

• 13:00 Onitsuka Tiger (collezione uomo/donna)

• 14:00 Fendi

• 15:00 Del Core

• 16:00 Marco Rambaldi

• 17:00 Alberta Ferretti

• 18:00 N°21

• 19:00 Roberto Cavalli

• 20:00 Etro

• 21:00 Diesel (collezione uomo/donna)

GIOVEDI 21 SETTEMBRE

• 9:30 Max Mara

• 10:30 Genny

• 12:30 Anteprima

• 13:15 Act N°1

• 14:00 Prada

• 15:00 MM6 Maison Margiela (collezione uomo/donna)

• 16:00 Aigner

• 17:00 Emporio Armani

• 18:00 Moschino

• 19:00 Blumarine

• 20:00 Gcds (collezione uomo/donna)

• 21:00 Tom Ford

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

• 9:30 Tod’s

• 10:30 Calcaterra

• 11:30 Philosophy di Lorenzo Serafini

• 12:30 Sportmax

• 13:15 Cormio

• 14:00 Luisa Beccaria

• 15:00 Gucci

• 16:00 Msgm

• 17:00 Sunnei

• 18:00 Vivetta

• 19:30 Versace

• 20:15 Han Kjøbenhavn

• 21:00 Boss

SABATO 23 SETTEMBRE

• 9:30 Ferrari

• 10:30 Ermanno Scervino

• 11:30 Ferragamo

• 12:30 Andreadamo

• 14:00 Dolce & Gabbana

• 15:15 Jil Sander

• 16:15 Missoni

• 17:00 Bally

• 18:00 The Attico

• 19:00 Maxivive

• 20:00 Bottega Veneta

• 21:00 Philipp Plein

DOMENICA 24 SETTEMBRE

• 9:30 Hui

• 10:30 Chiara Boni La Petite Robe

• 11:30 Karoline Vitto supported by Dolce & Gabbana

• 12:30 Luisa Spagnoli

• 14:00 Shuting Qiu

• 15:00 Aniye Records

• 16:00 Avavav

• 17:00 Giorgio Armani

• 18:00 Rave Review

• 19:45 CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

• 10:00 Pillings (digitale)

• 10:30 Guido Vera (digitale)

• 11:00 Maison Nencioni (digitale)

• 11:30 Phan Dang Hoang (digitale)

• 12:00 Laura Biagiotti (digitale)