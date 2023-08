«More is more & less is a bore». Chi l’ha detto che lo stile deve passare per forza dal minimalismo? Iris Apfel non è di questo avviso. Modella, imprenditrice, stilista, influencer, al total black ha sempre preferito colori, accessori e ironiche stravaganze. Un’icona di stile di 102 anni che è ancora un vulcano di estro inarrestabile. «La teenager vivente più anziana al mondo», come si è definita lei stessa in una recente intervista.

Originaria del Queens, New York, l’ultracentenaria è un punto di riferimento nel mondo della moda americana, con i suoi inconfondibili occhialoni tondi dalla montatura nera, l’immancabile rossetto scarlatto, abiti dalle sgargianti stampe variopinte, accessori vistosi. Nata Iris Barrel, diventata Apfel dal matrimonio con Carl, il grande amore con cui è stata insieme 68 anni, proprio con lui fondò nel 1950 l’industria tessile Old World Weavers, che l’ha resa un’autorità nel settore dei tessuti antichi. Come interior design si è occupata della progettazione degli interni della Casa Bianca per nove presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman a John Fitzgerald Kennedy, da Jimmy Carter a Bill Clinton.

Il Metropolitan Museum of Art le ha dedicato nel 2005 la mostra Rara Avis: The irreverent Iris Apfel dedicata ai suoi look irriverenti e mai volgari. Spirito libero di potenza inesauribile, Iris Apfel è anche la modella più anziana al mondo: nel 2019, a 97 anni, ha firmato un contratto con la prestigiosa agenzia IMG Models, scardinando qualsiasi limite sociale e pregiudizio sull’età delle donne e sulla femminilità “a scadenza”.

Ha da poco firmato una nuova linea di make-up con il brand inglese Ciaté London. Alcuni mesi fa ha realizzato la sua capsule collection Iris per H&M, squillante del suo ardore multicolor: giacca gialla accesa con maxi rouches, costume da bagno arancio con la silhouette dei suoi occhialoni, tailleur con pantaloni turchese con stampe jacquard. E ha appena lanciato una collezione di venti tappeti massimalisti per Ruggable, ispirati alla natura, con fantasie che vanno dai classici persiani ai riferimenti tropicali e agli animali esotici.

Come ha ricordato lei stessa in questi giorni sui social, in seguito all’uscita del film Barbie, nel 2018, a 96 anni, è stata anche lei una Barbie: la Mattel ha infatti prodotto una bambola con il look di Iris Apfel, la persona più anziana al mondo a essere Barbie.

«Le regole sono solo una perdita di tempo», dice Iris che a 102 anni è uno stimolo a osare e cercare la propria identità e, una volta trovata, a seguirla con coraggio. «Cerco di essere felice ogni volta che posso», e su Instagram sprona: «Invecchia ma non diventare noioso».