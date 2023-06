L’Ambasciata di Francia propone un nuovo progetto nell’ambito della campagna di valorizzazione artistica del cantiere di restauro di Palazzo Farnese, iniziato nel 2021, nell’ambito del progetto Aperto per Lavori. Per valorizzare l’architettura farnesiana, l’Ambasciata ha offerto dunque agli artisti contemporanei l’opportunità di portare il loro sguardo sulla storia del Palazzo. La palizzata di via del Mascherone è stata messa a disposizione di venti giovani artisti per esprimere la loro visione sul Palazzo: i personaggi che ne hanno animato la storia, che hanno partecipato alla sua costruzione, ideazione, alla sua architettura. Con la curatela di Aristide Barraud, artista francese residente in Italia che trasforma i muri in uno spazio di creazione e di poesia attraverso i suoi collage di testi e di fotografie, e di Guido d’Angelo, pittore e docente alla RUFA (Accademia di Belle Arti Roma).

Palazzo Farnese è diventato nei secoli un simbolo dell’architettura rinascimentale cinquecentesca, costruito per volontà del cardinale Alessandro Farnese, e sede dell’Ambasciata di Francia in Italia nel 1874. Luogo emblematico delle relazioni franco-italiane, è da sempre uno spazio di incontro, di condivisione, di creazione artistica e rimane ancora oggi una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti. Dal 2021 e per quattro anni, l’Ambasciata di Francia in Italia – Palazzo Farnese ha dato avvio a una grande operazione di restauro del Palazzo, che si concentra in particolare sulle facciate e sul tetto. Con questo cantiere di restauro, Palazzo Farnese scrive una nuova pagina della sua storia che sarà visibile a un vasto pubblico e ai media grazie all’intervento di artisti contemporanei che, attraverso creazioni originali, apporteranno nuova luce a questa avventura umana e storica.

Vari progetti sono stati organizzati con questa idea; il Ponte Farnese di Olivier Grossetête in giugno 2021, che ha dato forma al sogno incompiuto del cardinale Farnese, che prevedeva la costruzione di un ponte sul Tevere che collegasse il Palazzo ai giardini di Villa Farnesina. Il progetto dell’artista JR, che nel 2021 ha «aperto» la facciata del Palazzo con un’opera gigantesca, svelando al pubblico l’interno delle sale di Palazzo Farnese. O perfino JonOne, street artist invitato nell’ottobre 2021, si è ispirato ad un elemento architettonico nascosto nelle cantine di Palazzo Farnese (un cippo del 55 a.C) per un progetto nel cortile del palazzo.

Tutti gli artisti selezionati dal bando:

Alexandra Fongaro, Alice Papi, Carlos Atoche, Claire Baratto, Dalia Sestieri, Diletta Ugolini, Gea Logan, Gianfranco Toso, Giulia Di Pasquale, Giulia Vitiello, Riccardo Martinelli, Lin Dhuong, Marcello del Prato, Marco Affaitati, Nathalia Koux, Pierre Peroncini, Stefano Bove, Valerio Prugnola, Valerio Ventura e Vanda Focanti.

L’apertura dell’opera martedì 27 giugno, alle ore 20.00

info: www.institutfrancais.it