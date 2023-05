Durante il weekend del 12-14 maggio le gallerie romane si aprono al pubblico in una festa espositiva collettiva, sotto il nome di Tuttacittà.

Nell’ambito di questa iniziativa, anche Soho House Rome, location esclusiva nel cuore del quartiere di San Lorenzo, partecipa sostenendo le gallerie romane e accogliendo alcune opere di artisti più e meno giovani in alcuni dei suoi spazi unici ed esclusivi. Si parte dal Ground Floor, in cui si sviluppa un’esposizione di lavori prestati dalle gallerie della Capitale appositamente per l’evento. Dalle schiume di memory foam di Guglielmo Maggini (prestata da Z2o Sara Zanin), ai paesaggi sognanti di Corinna Gosmaro (di The Gallery Apart), fino ai Fuochi nella notte di Vincenzo Schillaci (proveniente dalla galleria Rolando Anselmi), la presentazione dei lavori al piano terra si offre non solo ai membri esclusivi della struttura ma anche ad appassionati e curiosi, aprendo agli artisti e ai cittadini opportunità di fruizione meno tradizionali.

Al nono piano si respira un’aria di internazionalità e, ad accompagnare l’arredamento di design e la vista mozzafiato, troviamo opere di artisti come Namsalk Siedlecki, Giulio Catelli, Valerio D’Angelo, Dylan Rose Rheingold ma accanto anche un disegno di Gagosian firmato Giuseppe Penone e un plastico della galleria Alberto di Castro del Pastificio Pantanella (dalla collezione Jacorossi).

Oltre alle opere ospitate temporaneamente per Tuttacittà, la Soho House di Roma custodisce una collezione d’arte di artisti che vivono e lavorano in Italia. Le opere ospitate da Soho House Roma includono pezzi di importanti artisti italiani come Gianni Politi, Silvia Giambrone, Claudio Verna, Elisa Montessori, Emiliano Maggi, Gabriele de Santis, Micol Assael, Ra di Martino, Marta Mancini, Manfredi GIoacchini, Andrea Martinucci e Thomas Braida.

Nello studio al piano terra c’è una collezione di artisti internazionali che hanno interpretato il concetto di quarantena, collaborando durante il 2020 con un altro artista basato in una città diversa per realizzare un’opera. Gli artisti includono Thomas Heatherwick, Xaviera Simmons, Dread Scott, Sol Calero, Zoe Buckman, Ilit Azoulay e Chi Wo Leung. Il rooftop presenta un murale site-specific di Gio Pistone ed ogni stanza ospita un’opera d’arte creata ad hoc dagli artisti emergenti Josip Grgic, Azadeh Ardalan e Nicolò Bruno.

Prendendo parte a Tuttacittà, Soho House Rome rafforza la sua mission di affermarsi nel panorama cittadino non solo come luxury hotel ma come luogo aperto alla creatività, in dialogo con il tessuto urbano e in connessione con le realtà culturali che lo abitano.

Artisti Tuttacittà x Soho House Rome:

Ground floor: Gabriele Picco, Marinella Pirelli, Corinna Gosmaro, Pesce Khete, Guglielmo Maggini, Francesca Banchelli, Andres Anza, Dario Guccio, Mario Schifano, Vincenzo Schillaci, Agnes Questionmark, Erin Johnson

9th Floor: Flavio Favelli, Namsal Siedlecki, Runo B., Dylan Rose Rheingold, Sarah Ancelle Shonfeld, Giulio Catelli, Valerio D’Angelo, Giuseppe Penone, Dana de Giulio, Jos de Gruyter&Harald Thys, Rudy Cremonini, Élle de Bernardini.