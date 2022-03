Soho House, non un luxury hotel ma uno stile di vita

Soho House è una di quelle realtà che trasformano una città un polo internazionale. La celebre catena londinese di luxury hotel, fondata da Nick Jones nel 1995, conta tra i suoi soci alcune delle più importanti personalità della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria. Già, perché Soho House non è un semplice hotel ma un club aperto a persone creative che possano trovare in questa realtà un luogo per scambiarsi idee e dar vita a nuove tendenze.

Aperta nel 2021 a Roma in un edificio di dieci piani nel cuore di San Lorenzo, Soho House si prepara al suo opening entro la fine del 2023 anche a Milano nel quartiere Brera. Con sedi in tutto il mondo, da Barcellona a Los Angeles, Soho House da sempre ingloba l’arte e la cultura nel suo core business e non è un caso se possiede una delle più importanti collezioni d’arte contemporanea al mondo. Una selezione di oltre cinquemila pezzi esposti nei club della catena in ogni parte del globo. Tra gli artisti presenti in collezione, fra gli altri, spiccano nomi del calibro di Jenny Holzer, Tracey Emin, Yinka Shonibare, George Condo e Tacita Dean. Oltre agli artisti affermati, Soho House guarda anche agli emergenti e, difatti, ha lanciato nel 2021 un contest, il Soho House Art Prize, proprio per supportare l’arte giovane e i nuovi talenti.

Oltre al progetto di una nuova sede nella capitale meneghina, Soho House si prepara a Roma ad accogliere la stagione estiva del locale. Sul rooftop mozzafiato della location di San Lorenzo, ospita infatti il celebre ristorante esclusivo Cecconi’s che a partire dal primo aprile apre le porte dalle ore 8 alla mezzanotte nel quale gli ospiti, oltre ad apprezzare la vista sulla Capitale, possono godere della piscina in stile Belle Époque.

Ideato da Enzo Cecconi, direttore del famoso Cipriani di Venezia, nel 1978, il Cecconi’s è stato aperto per la prima volta a Londra diventando poco a poco leggenda e distinguendosi per le performance teatrali che accompagnavano le prelibatezze servite davanti agli ospiti.

Info: sohohouse.com/it