Gallery weekend a Roma: la festa espositiva di Tuttacittà

Trentadue gallerie partecipano a una “festa espositiva” collettiva. Durante il weekend del 12-14 maggio va in scena a Roma Tuttacittà. Nata dalla volontà del team di galleristi composto da Carla Chiarchiaro (ADA), Giulia Ruberti (Sant’Andrea de Scphis), Ilaria Leoni (ERMES – ERMES) e Norberto Ruggeri (Studio SALES di Norberto Ruggeri), l’iniziativa ha preso vita grazie anche ad Adriano Vivona e Polina Nasonova. Tutti guidati dall’idea che il circuito di gallerie romano sia in qualche modo “sottorappresentato”, è stato stilato un programma preciso e di qualità.

«Non c’è mai stato un gallery weekend a Roma ad esclusione di un tentativo ma di molti anni fa», dichiarano dall’organizzazione. «Non è stato facile il lavoro di organizzazione e coordinamento perché 32 gallerie non sono poche e perché il tempo che avevamo davanti a disposizione era davvero limitato. Ma abbiamo voluto fortemente farlo. Eravamo tutti convinti che inizio maggio fosse una data ideale, in un momento bellissimo e perfetto per la città. La ragione principale è stata quella di unirci tutti insieme ed avviare un dialogo tra gallerie che si spera porterà buoni frutti reciproci».

L’iniziativa gode del supporto di diverse entità istituzionali, a cominciare dal MACRO per il supporto creativo e una serie di talk organizzati il 13 maggio, e poi l’American Academy in Rome che offrirà un cocktail il venerdì sera e Soho House Roma.



L’elenco completo delle gallerie: