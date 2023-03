A un anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, Il Goethe Institut organizza il 14 marzo un dibattito in doppia lingua – Radically different society: Ukrainian art in the light of revolution, in the shadow of war – con la partecipazione della curatrice ucraina Lesia Kulchynska, Gioia Dal Molin, responsabile artistica dell’Istituto Svizzero di Roma, e Guido Talarico, editore di Inside Art, aprire una riflessione sull’impatto della guerra sul mondo dell’arte e il ruolo degli artisti oggi in Ucraina.

INTERVENTION. WE WILL R.E.P. YOU! Action, Video documentation, 11’00”, Kyiv, Ukraine, 2005

Dalla rivoluzione arancione del 2004 all’invasione russa dello scorso 24 febbraio la società ucraina ha attraversato una lunga fase di cambiamenti radicali. Cambiamenti che le artiste e gli artisti di questo Paese hanno cercato di interpretare sperimentando non solo nuove forme di produzione artistica, ma anche nuove forme di lavoro collettivo.

«Le artiste e gli artisti – racconta la curatrice Lesia Kulchynska – erano consapevoli che i modelli che avevano funzionato per le generazioni precedenti non erano più applicabili e che bisognava inventarne di nuovi radicalmente diversi. Un tratto distintivo dell’arte ucraina di questo periodo è il desiderio di creare non solo opere d’arte, ma di costruire lo stesso tessuto sociale in modo diverso».

Ciò che è stato prezioso nell’esperienza della rivoluzione arancione sono state le pratiche: di solidarietà, di sostegno reciproco, di azione collettiva e «dell’attuazione pratica del diritto alla città e ai suoi spazi pubblici come spazi che appartengono ai cittadini e possono fungere da arena della lotta politica».

Borys Kashapov, Painting on nails. Foto © Severina Venckutė

A seguire nel KunstRaum Goethe si svolgerà la performance di Borys Kashapov, Painting on Nails.

Radically different society

14 marzo 2023, ore 18:30

Auditorium del Goethe-Institut – Via Savoia, 15, Roma