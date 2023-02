Con l’inaugurazione della 46esima edizione di Arte Fiera scopriamo da vicino il nuovo spirito di rinnovamento di cui ha parlato il direttore artistico Simone Menegoi, a partire dall’allestimento. Ad accogliere i visitatori della fiera sarà, infatti, l’installazione Connecting Green Hub che porta la firma di MCA – Mario Cucinella Architects: un intervento che accompagna il nuovo percorso della manifestazione, con un progetto che rappresenta l’attenzione ai temi della sostenibilità che da 30 anni è elemento centrale nell’attività dello Studio.

MCA – Mario Cucinella Architects, Connecting Green Hub, ArteFiera 2023

Per rispondere a una logica sempre più waste-less e orientata al riuso, lo studio MCA ha proposto ad Arte Fiera il riutilizzo di parte di un precedente progetto. Un riadattamento, sia funzionale che materico, dell’installazione Design with Nature, realizzata nel 2022 per la 60a edizione del Salone del Mobile di Milano. L’opera si declinava in due grandi tavoli, progettati con l’utilizzo di materiale riciclato, dall’aspetto sinuoso e organico, in grado di generare spazi diversi e multifunzionali e favorire l’interazione tra i visitatori.

La logica dell’intervento sottolinea l’approccio non solo sostenibile, ma anche orientato alla versatilità funzionale che Mario Cucinella, Founder di MCA – Mario Cucinella Architects e SOS – School of Sustainability, descrive così: «arte e design convivono da sempre in un dialogo e in una contaminazione continui. Ne nascono forme e spazi, plasmati ulteriormente dal contesto storico e dalla società. È proprio questo principio di commistione continua a tradursi nelle forme caratteristiche dell’isola multifunzionale che sarà inserita nel Centro Servizi di BolognaFiere: un oggetto inanimato che, grazie alla sua forma accogliente e sinuosa, favorisce incontri, relazioni e dialoghi, trasformando una superficie orizzontale in un luogo culturale di scambio e confronto». Il tavolo – che si configura come elemento sinuoso posizionato all’interno di un’area di 1225 mq – nella sua nuova veste accoglierà una libreria, il VIP desk e un’area adibita a presentazioni e incontri.

MCA – Mario Cucinella Architects, Connecting Green Hub, ArteFiera 2023

Una logica sostenibile e versatile che guarda al futuro: una volta terminata l’edizione 2023 della manifestazione, l’installazione continuerà a vivere con diverse forme e funzioni per altri eventi che si avvicenderanno durante l’anno all’interno dello spazio della Fiera.