A Natale basta il pensiero. Si dice sempre così, ma poi. Nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana che sta sviluppando a Milano, Hines fa proprio questo pensiero e promuove l’iniziativa A Natale basta il pensiero, realizzando due installazioni con l’artista Pietro Terzini come firma creativa.

La prima, campeggia in cima ai 106 metri d’altezza della Torre Velasca – il monumento più alto e simbolo del centro storico di Milano, attualmente oggetto di un importante progetto di riqualificazione – con la domanda luminosa What do you really want?, la cui risposta diretta si trova in un altro punto della città, nell’hub di Spiga 26, metafora del cuore dell’iniziativa The best things are not things. Fino al 28 dicembre, infatti, parte di Spiga 26 ospita l’installazione pensata come un’originale box regalo fuori scala dove cittadini e visitatori potranno immergersi a pensare al vero spirito di Natale.

L’incisività del linguaggio visivo di Terzini, si sposa con l’obiettivo di cogliere l’essenza del senso del Natale e di renderlo accessibile a tutti in chiave contemporanea. Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy: «Anche questo Natale, Hines conferma il suo impegno nella promozione di iniziative simboliche e di condivisione incentrate sulle persone, i loro pensieri e le loro diversità, intesi come valori e risorse preziose per la comunità. La nostra mission è infatti di sviluppare progetti immobiliari con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare luoghi ed edifici iconici in ottica sostenibile, come i due protagonisti di questa installazione: con Spiga 26 abbiamo, infatti, contribuito alla rinascita di una delle vie più eleganti del quadrilatero e destinazione d’eccellenza della sofisticata clientela italiana e internazionale; entro la fine del 2023 terminerà anche il restauro di Torre Velasca che, dopo aver mostrato la facciata nella sua originaria bellezza lo scorso settembre, si appresta a diventare un nuovo luogo di incontro per la città».