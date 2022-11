La pioggia autunnale non affievolisce gli entusiasmi di una mattinata dedicata all’arte contemporanea. Il Museo delle Mura si accende grazie alla briosa energia sprigionata dai giovani talenti selezionati per la nuova edizione del Talent Prize, ormai giunto alla sua quindicesima edizione.

Commenta così l’editore di Inside Art, Guido Talarico: «Ogni anno in queste occasioni ci troviamo di fronte al culmine di momenti di gioia. Siamo arrivati alla quindicesima edizione e questo vuol dire essere entrati nel cuore degli artisti. Il nostro premio è supportato dalla credibilità di una giuria di altissimo livello che dà lustro a un lavoro che ancora oggi continua a valorizzare i talenti della nostra scena artistica come nessun altro. Per me è un emozione continua scoprire nuovi talenti e vederlo è la dimostrazione della presenza di grandissima qualità artistica oggi nel nostro paese».

Durante l’inaugurazione della mostra , aperta al pubblico dal 19 novembre fino al 4 dicembre, che raccoglie le opere scelte dalla giuria, si riunisce come di consueto la platea di professionisti e amatori sempre attenti alle nuove proposte della scena artistica attuale. Durante la mattinata di opening si è svolta la premiazione degli artisti: prima classificata Simona Andrioletti, vincitrice dell’edizione 2022 del Premio con l’opera Defence. What do you do with your anger?, seguita dal secondo classificato Leonardo Magrelli e Gioele Pomante. Ricevono il titolo di finalisti gli artisti Alessandra Cecchini, Federica Di Pietrantonio, Valentina Perazzini, Catalin Pislaru, Davide Sgambaro, Fabio Ranzolin e Marco Emmanuele.

Le parole della vincitrice Simona Andrioletti: «Voglio prima di tutto ringraziare la giuria per aver premiato il mio lavoro. In questo video vediamo il disagio dell’individuo, la sua reazione verso il dolore altrui. Ho cercato di immedesimarmi in questo meccanismo emotivo e ricavarne una riflessione il più verosimile possibile».

Nel corso della cerimonia di premiazione vengono assegnati anche i premi speciali del Talent Prize: il Premio Speciale Emmanuele F.M. Emanuele conferito a Giulia Berra con l’opera Senza titolo, il Premio Speciale Fondazione Cultura e Arte/Sezione Internazionale andato al duo Grossi Maglioni con Beast Mother Plateau, il Premio Speciale Fondazione Cultura e Arte/Sezione Emergenti assegnato a Giovanni Copelli con Pescheria, il Premio Speciale UTOPIA, la società leader in Italia nell’attività integrata di Public & Legal Affairs, Corporate Communication & Digital Strategies, assegnato a Nuvola Ravera.

Photo Filippo De Majo

Info: talentprize.it