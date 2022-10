Marco Rea e il ritratto di Maria Callas, omaggio a Pasolini

courtesy immagine Daniele Tozzi

“Tu sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille schegge per poter essere ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesia.“

(Da una lettera di Pier Paolo Pasolini a Maria Callas, 21 luglio 1971)



La relazione tra Pasolini e Callas (la sua Medea) andava ben oltre una semplice amicizia o un rapporto di lavoro, la loro era affinità psichica (così definita dallo stesso Pasolini).

Marco Rea, “Tu sei come una pietra preziosa”, 2022 @ Via Fortebraccio, Pigneto, Roma

Questo è ciò che ha ispirato una delle ultime opere di Marco Rea, il ritratto di Maria Callas omaggio a Pasolini, al contempo esaltazione delle donne che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita e nel suo lavoro, ma altresì messaggio di coraggio per tutte le donne che vivono un momento di sconforto.

Marco spiega che guardando “Tu sei come una pietra preziosa” (questo il titolo della sua opera) tutti i grovigli visti da vicino rappresentano le “mille schegge”, ma quando l’opera viene vista da lontano prende forma come se venisse “ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita”, per diventare “poesia” …

Affinità tachipsichica

Tra una donna e un uomo

Cosa rara

Se non unica

Sempre fraintesa

Frantumata in mille schegge

Destinata a resistere

Oltre alla vita

Grazie all’arte

Marco Rea, “Tu sei come una pietra preziosa”, Stampa serigrafica in tricromia, Edizione 90, cm. 30×50, 2022

Dedicato a Medea.

