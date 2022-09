È in programma il 14 settembre alle 18:00, al Goethe-Institut Rom in via Savoia a Roma, la Conferenza stampa della XV edizione del Talent Prize.

In questo contesto saranno proclamati il Vincitore, i nove finalisti e i premi speciali del concorso di arti visive promosso da INSIDE ART e ideato nel 2008 da Guido Talarico.

Le opere dei partecipanti sono state votate da una giuria composta da riconosciute personalità del mondo dell’arte contemporanea: Peter Benson Miller (Quadriennale di Roma), Gianluca Marziani (curatore e critico) Roberta Tenconi (Pirelli HangarBicocca), Anna d’Amelio Carbone (Fondazione Memmo Arte Contemporanea), Costantino D’Orazio (storico dell’arte), Federica Pirani (Storica dell’arte contemporanea), Chiara Parisi, (Direttrice Centre Pompidou, Metz), Ludovico Pratesi (Critico d’arte), Marcello Smarrelli (Fondazione Ermanno Casoli), Anna Mattirolo (Scuderie del Quirinale), Cesare Maria Pietroiusti (artista e critico), Luca Lo Pinto (Museo Macro) Renata Cristina Mazzantini (Quirinale Contemporaneo) e Guido Talarico (presidente della Giuria ed editore e direttore di Inside Art),

Verranno inoltre comunicati i premi speciali conferiti da sponsor e partner del concorso. La Fondazione Cultura e Arte – emanazione della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, da sempre sostenitore del concorso, annuncerà il vincitore della sezione Emergenti e della sezione Internazionale oltre al Premio Speciale Emmanuele Emanuele, conferito direttamente dal Prof. Avv. Emmanuele Emanuele.

Sarà anche annunciato il vincitore del Premio speciale UTOPIA, società leader in Italia nell’attività integrata di public affairs & corporate communication, e del Premio Speciale Inside Art, selezionato dalla nostra testata.

Il Talent Prize è aperto gratuitamente agli artisti nati a partire dal 1982 che operano nei campi della pittura, fotografia, scultura, installazione e video. In palio un premio acquisto dal valore di 10 mila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione). Il vincitore, i nove finalisti e i premi speciali avranno inoltre diritto a un servizio sul numero di Inside Art dedicato al Talent Prize ed esporranno i propri lavori nella collettiva finale, prevista a novembre al Museo delle Mura a Roma.

Nella stessa sede, il 14 settembre sarà presentato al pubblico Talent Prize – 100 nomi da ricordare, il volume di Guido Talarico, edito da Inside Art Autori, dedicato agli artisti più promettenti degli ultimi quindici anni che si sono iscritti al concorso. Yuri Ancarani, Rä Di Martino, Danilo Correale, David Casini, Giulio Delvè, Giovanni Ozzola, Gian Maria Tosatti, Antonio Fiorentino, Matteo Nasini, Davide Monaldi, Corinna Gosmaro, Giulio Squillacciotti, Francesco Fonassi e Lucia Cantò sono tutti artisti consacrati da questo premio, che ha dato il definitivo slancio alla loro carriera.



L’evento è aperto al pubblico e alla stampa.