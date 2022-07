Mentre continuano i lavori di restauro della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi dopo il devastante incendio del 2019, pochi giorni fa Hôtel de Ville de Paris ha svelato i piani per ridisegnare l’area intorno alla Cattedrale, un progetto che comprende la nuova organizzazione paesaggistica del sito e un centro visitatori sotterraneo. A comunicare visivamente i grandi cambiamenti che investiranno la città è la stessa sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, con un video pubblicato su twitter. L’annuncio, già diffuso lo scorso settembre, vedeva quattro team finalisti combattersi la riqualificazione dell’area. La competizione è stata vinta dal gruppo guidato dall’architetto paesaggista Bas Smets, accompagnato dallo studio GRAU per il progetto architettonico e dallo studio Neufville-Gayet per la sezione patrimoniale.

Bas Smets, GRAU e Neufville Gayet, Parvis Notre Dame courtesy Alma Studio

La nuova piazza è concepita come uno spiazzo perfettamente rettangolare di dimensioni pari alla pianta della Cattedrale, in grado di mettere in risalto la facciata orientale di Notre-Dame. La realizzazione del progetto inizierà nel 2024 e sarà completata nel 2027 con un costo stanziato di 50 milioni di euro. Il piano prevede un ampio spazio verde e la creazione di una passeggiata interna nell’ex parcheggio sottostante la piazza. Gli alberi che circondano la nuova piazza offriranno posti a sedere all’ombra per cittadini e turisti, mentre un sottile strato d’acqua alto 5 millimetri scenderà a cascata per rinfrescare la piazza nei periodi più caldi.

L’area dietro la Cattedrale, grande quanto la piazza principale, è oggi divisa da siepi e recinzioni che frammentano la percezione dello spazio. Il progetto ha intenzione di ripensarla quindi come una seconda piazza in continuità con la Senna, attorno a un prato che si apre sui contrafforti e sulle vetrate. I giardini a sud della Cattedrale, così come gli alberi esistenti, saranno poi integrati in un grande parco fluviale lungo 400 metri, con un totale di 131 nuovi alberi piantati.

Il progetto architettonico prevede inoltre la trasformazione dell’ex parcheggio sotterraneo, situato sotto l’attuale piazzale, in 3.000 metri quadrati di spazi di accoglienza per Notre-Dame (deposito bagagli, servizi igienici, sale per gruppi, ecc.) e offrirà nuove esperienze ai visitatori: un nuovo accesso alla cripta archeologica e un’apertura sulla Senna.