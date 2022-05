Galleria Continua: il nuovo luogo di incontro dell’arte a Parigi

Nel cuore di Parigi, Galleria Continua promuove una nuova concezione di galleria, rendendo lo spazio di esposizione un luogo di incontro e confronto. Dopo la recente apertura di un piccolo supermarket di prodotti italiani, anche la gelateria Dandoli di San Gimignano trova uno spazio in Rue du Templea Parigi. Galleria Continua diventa così un’istituzione culturale, artistica e sociale, che segna un punto di incontro tra l’Italia e la Francia, creando uno spazio di confronto e incontro, in cui l’arte e la vita scorrono allo stesso ritmo.

«Galleria, gelateria, caffè, libreria, supermercato ed enoteca […]: un luogo di vita, di incontri, flessibile e accessibile a tutti, che coniuga arte, socialità e cultura» , ha dichiarato Maurizio Rigillo, tra i fondatori di Galleria continua.

Il primo evento è stato venerdì 20 maggio, un post-office in presenza Nori Ward, noto artista, la cui esposizione sarà visitabile nella sede di Galleria Continua a Les Moulin fino ai primi di settembre. L’artista seduto al tavolo, scambia qualche parola con gli ospiti, racconta di sé e della sua arte, abolendo la distanza formale che, generalmente, si crea con il pubblico. Un’occasione di convivialità e scambio, in un luogo di arte e cultura. Un evento che termina con una spiegazione da parte dell’artista della sua idea di arte. Nori Ward dichiara a questo proposito “L’arte per me deve mettere in causa il non visto e allo stesso tempo permettere a chi osserva di pensare e riflettere sulla propria vita, creando un legame profondo con l’opera d’arte”

Mentre un piacevole aperitivo accoglie gli ospiti nella sala d’ingresso, dove è allestito un piccolo bar, abbiamo l’occasione di visitare le tre mostre esposte.

La prima Metanova, una mostra di Paloma Vauthier, un’artista che mette al centro della sua arte il suo stesso corpo e rende oggetto di interesse le sue trasformazioni. Per l’artista, ogni metamorfosi del corpo nasce da una decisione cosciente e razionale, ma avviene indipendentemente dalle regole dell’intelletto ed ha esiti imprevedibili. Il 22 e 23 maggio l’ultima performance di Paloma Vauthier completerà la mostra, inviando, in modo ancora più chiaro e pregnante, attraverso la pole dance, il messaggio dell’artista.

La seconda, esposta dall’ 8 aprile al 1° giugno 2022, presenta le opere di Pascale Marthine Tayou. Bonne nouvelles, il titolo della mostra, rivoluziona lo spazio della galleria, occupato da numerosi lavori dell’artista, che cerca attraverso diversi materiali e forme espressive di indagare il rapporto tra l’individuo ed il mondo che lo circonda.

La terza, Goemetrie instables, visitabile fino al 16 giugno 2022, riunisce le opere di 11 artisti brasiliani. È il quarto appuntamento dedicato alle forme artistiche delle zone geografiche in cui Galleria Continua si è stabilita negli anni. Le opere esposte, alcune di artisti giovani, altre storiche, dialogano tra loro in un percorso di influenze e rimandi, che guida l’intera mostra, curata da Camila Bechelany.

Dopo un anno e mezzo dall’apertura della sede parigina della Galleria Continua, lo spazio è completamente rinnovato. La Galleria Continua è ormai un luogo d’arte a tutto tondo, inclusivo e aperto al dialogo.

Info: https://www.galleriacontinua.com