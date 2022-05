Il ritratto serigrafico di Marilyn Monroe del 1964 di Andy Warhol, probabilmente una delle immagini più riconoscibili nate nel secolo scorso, è stato venduto per la cifra record di 195 milioni di dollari da Christie’s New York. Il risultato la rende l’opera più costosa di un artista del XX secolo mai venduta all’asta, un nuovo incredibile record già annunciato mesi fa ma che supera di gran lunga le aspettative del pubblico.

Non certo a un collezionista qualunque va però questo prestigioso esemplare firmato dal maestro della pop art americana, Marilyn è stata acquistata dal commerciante d’arte Larry Gagosian, che stava facendo offerte in sala.

Il dipinto, Shot Sage Blue Marilyn (1964), raffigura una foto stampa del film noir Niagara del 1953 della Monroe. L’immagine dell’attrice è quella che Warhol ha usato ripetutamente nel suo lavoro fino alla sua morte nel 1987. Il risultato ottenuto con quest’opera del 1964 ha quasi raddoppiato il precedente record d’asta dell’artista equivalente a 105,4 milioni di dollari, stabilito quando la sua tela del 1963 Silver Car Crash (Double Disaster) viene venduta da Sotheby’s nel 2013. Il presente lotto era stato tenuto in una collezione privata per cinque decenni.

Il posizionamento sul calendario di quest’asta in un periodo come quello corrente non sembra per nulla essere casuale. Sembra evidente che infatti Christie’s abbia voluto cavalcare la nuova scia di interesse sviluppata dal pubblico nei confronti dell’icona di Marilyn, comunque intramontabile da generazioni, ma soprattutto nei confronti di Andy Warhol: Quest’anno, Netflix ha rilasciato una serie di documentari in sei parti The Andy Warhol Diaries che guarda alla vita personale dell’artista, così come un film documentario, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes.

Proprio la scorsa settimana, la ricomparsa dell’audace abito trasparente, realizzato su misura per Marilyn Monroe nel 1962, che la star indossa durante il celebre “Happy Birthday” per John F. Kennedy, pochi mesi prima della sua morte, è stato indossato da Kim Kardashian al Met Gala.