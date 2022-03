Da Palazzo Grassi alle rive del Tamigi, un viaggio importante quello compiuto dalla più imponente installazione ideata da Damien Hirst per il suo progetto Treasures from the Wreck of the Unbelievable, presentato a Venezia, nella cornice di Palazzo Grassi, in occasione della Biennale d’arte nel 2017.

La scultura, un enorme demone acquatico senza testa, sarà posto sulle rive del fiume che attraversa la City. L’installazione pubblica, nei pressi della penisola di Greenwich, è ancora in attesa di alcuni permessi indispensabili da parte della Capitale britannica. L’iniziativa prende piede dall’interesse dimostrato da parte dell’agenzia Knight Dragon, attiva nel settore dell’immobiliare, che sta conducendo una serie di operazioni finalizzate alla riqualificazione dell’area, al momento sede della O2 Arena.

Il progetto, presentato in forma ridotta durante il 2021 a Roma, all’interno degli spazi di Galleria Borghese, è riuscito a catalizzare l’attenzione dell’intero mondo dell’arte e ha dimostrato le efficacissime abilità di comunicatore di Damien Hirst. L’artista inglese oltre alla realizzazione delle statue che compongono la serie Treasures from the Wreck of the Unbelievable, si è infatti concentrato sull’impatto mediatico del progetto. L’ex enfant Terrible del mondo dell’arte infatti idea in quell’occasione uno storytelling secondo cui le opere sarebbero tornate alla luce dopo un antico naufragio, a causa del quale giacevano sul fondo dell’oceano per centinaia di anni. Un gruppo di diver viene incaricato di recuperare i manufatti, riemersi così dai flutti ricoperti di alghe, sedimenti e altri organismi marini sulla cui superficie hanno nel tempo colonizzato. Le operazioni di recupero sono state poi raccolte in un Mockumentary diffuso anche dalla piattaforma Netflix.

La scultura è una delle versioni di prova realizzate dall’artista. Una di queste varianti è oggi esposta in un hotel a Las Vegas. Insieme alla colossale scultura, saranno poste nello stesso sito anche altri tre elementi della stessa serie: Hydra e Kali, Mermaid e The Divers.