Netflix è ormai la media company più grande al mondo, non solo per la sua modernità e innovatività, ma anche per la qualità dei prodotti offerti. Si è affermata grazie all’esplosione delle serie, ed è poi entrata nelle case come conforto per il lock-down pandemico, riempiendo serate forzatamente casalinghe. La sua offerta è oggi ricca e varia, in grado di attirare ogni tipo di pubblico; anche gli appassionati di arte trovano cibi con cui saziarsi. Oggi vi diamo cinque consigli per scoprire il mondo dell’arte attraverso Netflix

Il primo è un biopic, ovvero un film basato sulla storia vera della vita di Frida Khalo, interpretata dalla fantastica Salma Hayec. Una pellicola travolgente ed emozionante, che ripercorre la vita dell’appassionata artista. Il personaggio è descritto nelle sue mille sfaccettature, nelle sue debolezze e nelle sue forze. Una storia d’amore, sia terreno, con Diego Rivera (ben interpretato da Alfred Molina) sia trascendente, con l’arte. La regia di Julie Taymor ci permette di astrarci dalla realtà e vivere appieno i sentimenti della protagonista, di cui impariamo a comprendere le ferite e le cicatrici, già evidenti nelle sue tele

La seconda indicazione che vi diamo è una docu-serie, ovvero un documentario a più puntate, che racconta l’importanza del design: Abstract – The art of desig. Nato dall’idea dell’ex caporedattore di Wired, Scott Dadich, Abstract è uno show che mette in evidenza artisti geniali in vari campi del design. Il design è una forma d’arte, spesso sottovalutata, che nasconde in sé un profondo legame con il pubblico, con gli uomini comuni e con la vita quotidiana. Nella serie, il “buon design” viene definito come «ciò che è più vicino possibile all’anima»: si cerca di spiegare come un oggetto di design venga creato, perché sia così importante, quali siano gli effetti sulla società e sul singolo individuo. Una serie leggera ed interessante, un modo di scoprire qualcosa in più su un mondo che, spesso, diamo per scontato, ma che attraversa diversi ambiti della nostra vita.

Il terzo consiglio è La scala celeste, un breve documentario di Kevin Macdonald’s sull’arte di Cai Guo-Quiang. Un artista cinese il cui successo è esploso, grazie al suo grande talento e all’innata capacità comunicativa. La grandezza è ciò che caratterizza l’arte di Cai Guo-Quiang, portata avanti con integrità e passione, con determinazione ed ambizione. Un’ora e diciannove minuti che ci permettono di scoprire l’ascesa al successo di questo artista, capace di convincere gli esperti ma anche di conquistare il grande pubblico

Da non perdere sono I diari di Andy Wharol. Si tratta di un documentario, prodotto da Ryan Murphy e diretto da Andrew Rossi, che racconta aspetti intimi e poco conosciuti della vita di un personaggio la cui arte è invece nota a tutti. Il documentario ne racconta sofferenze e delusioni amorose. Un’occasione unica per conoscere più da vicino una figura che ha segnato una svolta nella nostra cultura sociale ed artistica.

Ultimo, ma non per importanza, un documentario che ci racconta di uno scandalo che ha macchiato il mondo dell’arte dal 1994 al 2011. Made you look-una storia vera di capolavori falsi, diretto da Barry Avrich, parla della truffa di falsificazione più riuscita mai messa in atto nel mondo dell’arte. Nel 1994, la Knoedler Gallery, la più antica galleria d’arte di New York, acquistò una tela sconosciuta di Mark Rothko. Fu venduta ad Ann Freedman, la direttrice della galleria, per 750.000 dollari (un prezzo da svendita). Da qui inizia la ricostruzione degli eventi che segnarono la galleria fino all’anno della sua chiusura, il 2011. Un documentario interessante e travolgente, una crime story che ci tiene attaccati allo schermo, con il fiato sospeso.