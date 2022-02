Dopo tante indiscrezioni, finalmente il 14 febbraio sarà presentato in Conferenza Stampa il Padiglione Italia della 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. All’incontro, previsto alle 12.30 nella cornice della Sala Spadolini del Ministero della Cultura in Via del Collegio Romano, interverranno Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Roberto Cicutto, Presidente de La Biennale di Venezia, Onofrio Cutaia, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura Commissario del Padiglione Italia, Eugenio Viola, Curatore del Padiglione Italia e Gian Maria Tosatti, scelto come unico artista a rappresentare il Padiglione. La Conferenza stampa sarà accessibile a tutti in streaming al link: Canale YouTube del Ministero della Cultura.

Per ciò che concerne il progetto dell’esposizione né il curatore Eugenio Viola, tornato in Italia proprio per lavorare sulla Biennale dopo alcuni anni trascorsi in sud America come direttore del MAMBO di Bogotà, né l’artista hanno finora lasciato sfuggire indizi. Tutto era stato rimandato all’inizio del 2022: la curiosità è quindi tanta e siamo certi che Gian Maria Tosatti non deluderà le aspettative. La collaborazione con Eugenio Viola, peraltro, non è una novità per Tosatti: nel triennio 2013- 2016 il binomio trova ottimi risultati nella realizzazione del progetto Le sette stagioni dello spirito, organizzato dalla Fondazione Morra con il sostegno della galleria Lia Rumma e del Museo Madre. Un progetto nato dal desiderio di restituire un’anima e uno scopo ad alcuni edifici pubblici abbandonati nel capoluogo campano è stato quello realizzato prima della partenza di Eugenio Viola dall’Italia ed è quindi ipotizzabile che anche le proposte legate a Venezia possano riprendere un impegno a sfondo sociale mai definitivamente abbandonato.