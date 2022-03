I “dieci”, ovvero i dieci artisti che vengono presentati nella nuova mostra collettiva alla galleria SpazioCima da sabato 12 Marzo, portando in esposizione circa 20 scatti di pura interpretazione del reale.

Gli artisti, Cristina Archinto, Marcello Campora, Raffaele Canepa, Cristiano De Matteis, Simone Ghera, Ottavio Marino, Massimo Porcelli, Stefano Regondi, Raffaela Scaglietta e Fabio Turri, non cercano di rappresentare la realtà ma piuttosto la loro personale interpretazione della stessa, tra soggetti in fuga e giochi di prospettive, sovraesposizioni cromatiche e sovrapposizione di immagine per una ricodificazione della realtà in una chiave personale e introspettiva.

La mostra si svolge in occasione del mese della fotografia e vede durante la rassegna fotografica un calendario di appuntamenti in cui professionisti e appassionati incontrano tre degli artisti e la loro ricerca. Il primo protagonista degli incontri è Raffaele Canepa, con un doppio appuntamento sabato 12 e domenica 13 marzo a partire dalle ore 18.00.L’artista, specializzato nella fotografia ad infrarossi si orienta verso la conoscenza del non visibile, tutto è esperimento e lo scatto è solo il principio di un processo che sarà ogni volta diverso.

Il secondo appuntamento sabato 19 Marzo alle ore 18.00 viene guidato da Massimo Porcelli artista della scoperta, che si muove nella street Photography, alla ricerca del dipinto perfetto da scoprire, scovare e fotografare per svelare il bello, già esistente.

Infine l’ultimo incontro il 26 marzo vede al centro della scena Cristiano de Maltesi. La sua fotografia, è binomio compositivo apparentemente impossibile tra pittura e fotografia, tra visibile e non visibile e tra palese e sotteso.

Info: https://www.spaziocima.it/appunti-fotografici-diversi-punti-di-vista/

APPUNTI FOTOGRAFICI, diversi punti di vista

12 – 16 marzo 2022

SpazioCima

Via Ombrone, 9 Roma