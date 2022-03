Gli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale sono stati uno tra i momenti più prolifici e stimolanti della storia della fotografia, un fervore perfettamente immortalato nei più di 300 scatti che costituiscono la collezione Thomas Walther al Museum of Modern Art di New York.

Dal 3 marzo 2022 apre a Torino da Camera – Centro Italiano Fotografia, la mostra Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York. La mostra viene curata da Sarah Hermanson Meister, ex curatrice del Dipartimento di Fotografia, The Museum of Modern Art e Quentin Bajac, direttore del Jeu de Paume di Parigi.

Kate Steinitz Backstroke, 1930 Gelatin silver print, 26.6 x 34.1 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Thomas Walther © The Steinitz-Berg Family Art Collection, 1930 Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York

All’interno dell’esposizione sono presenti molti degli esemplari che compongono una delle raccolte più rappresentative del periodo di esplorazione, sperimentazione, innovazione tecnica che sono state in grado di portare l’arte della fotografia al suo stadio più maturo. La fotografia infatti tra gli anni ’20 e ’30 del XX secolo diviene lo strumento narrativo per eccellenza grazie al suo carattere dinamico e la facilità di trasmissione con cui poteva essere diffuso.

Il fermento creativo che si coglie osservando la collezione Thomas Walther prende avvio in Europa per poi migrare verso gli Stati Uniti, scenario dove vanno a confluire infinite schiere di intellettuali artisti che ricercano una via di fuga dalla guerra imminente che minaccia il vecchio continente. La straordinarietà di questa serie di fotografie sta nella sua varietà grazie alla quale questa è ormai considerata una minierai dati, ai quali far riferimento per decifrare le caratteristiche di quell’incredibile momento storico. Eccitati e con un senso aperto di possibilità, i professionisti della fotografia sperimentano liberamente nella camera oscura e nello studio, producendo stampe negative, collage e fotomontaggi, fotogrammi, solarizzazioni e combinazioni di questi.

André Kertész Fork, 1928 Gelatin silver print, 7 x 9.2 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Grace M. Mayer Fund © Estate of André Kertész Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York

Accanto ad immagini iconiche di fotografi americani come Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Walker Evans o Edward Weston e europei come Karl Blossfeldt, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, André Kertész e August Sander, la collezione Walther valorizza il ruolo centrale delle donne nella prima fotografia moderna, con opere di Berenice Abbott, Marianne Breslauer, Claude Cahun, Lore Feininger, Florence Henri, Irene Hoffmann, Lotte Jocobi, Lee Miller, Tina Modotti, Germaine Krull, Lucia Moholy, Leni Riefenstahl e molte altre. Oltre ai capolavori della fotografia del Bauhaus (László Moholy-Nagy, Iwao Yamawaki), del costruttivismo (El Lissitzky, Aleksandr Rodčenko, Gustav Klutsis), del surrealismo (Man Ray, Maurice Tabard, Raoul Ubac) troviamo anche le sperimentazioni futuriste di Anton Giulio Bragaglia e le composizioni astratte di Luigi Veronesi, due fra gli italiani presenti in mostra insieme a Wanda Wulz e Tina Modotti.

Realizzate da dilettanti e ritrattisti professionisti, giornalisti, illustratori, designer, critici e artisti di ogni genere, le immagini della collezione Walther sono una vera rappresentazione della caleidoscopica molteplicità della fotografia in questo periodo di diversificazione.

Berenice Abbott Fifth Avenue, Nos. 4, 6, 8, Manhattan March 20, 1936 Gelatin silver print, 38.6 x 49.5 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Mr. Robert C. Weinberg, by exchange © 2021 Estate of Berenice Abbott Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Wanda Wulz Exercise, 1932 Gelatin silver print, 29.2 x 21.9 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Abbott-Levy Collection funds, by exchange. New York, Museum of Modern Art (MoMA) Digital Image © 2022 The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze John Gutmann Class, 1935 Gelatin silver print, 22,3 x 19,2 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection Digital Image © 2022 The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze Kate Steinitz Backstroke, 1930 Gelatin silver print, 26.6 x 34.1 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Thomas Walther © The Steinitz-Berg Family Art Collection, 1930 Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Atelier Stone Cami Stone and Sasha Stone Woman Smoking, 1928 Gelatin silver print, 58.6 x 41.4 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Committee on Photography Fund Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Herbert Bayer Humanly Impossible (Self-Portrait), 1932 Gelatin silver print, 38.9 x 29.3 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Acquired through the generosity of Howard Stein © Herbert Bayer, by SIAE 2021 © 2021 Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Paul Citroen Metropolis (City of My Birth), 1923 Gelatin silver print, 20.3 x 15.3 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Thomas Walther © Paul Citroen, by SIAE 2021 © 2021 Paul Citroen/Artist Rights Society (ARS), New York/Pictoright, Amsterdam Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Lucia Moholy Florence Henri, 1927 Gelatin silver print, 37.2 x 27.9 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Thomas Walther © Lucia Moholy, by SIAE 2021 © 2021 Lucia Moholy Estate/Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York André Kertész Fork, 1928 Gelatin silver print, 7 x 9.2 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Grace M. Mayer Fund © Estate of André Kertész Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Umbo (Otto Umbehr) Mystery of the Street, 1928 Gelatin silver print, 29 x 23.5 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Shirley C. Burden, by exchange © Otto Umbehr, by SIAE 2021 © 2021 Umbo / Gallery Kicken Berlin / Phyllis Umbehr / VG Bild-Kunst, Bonn Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York László Moholy-Nagy Lucia Moholy Untitled (Portrait of László Moholy-Nagy), 1925 Gelatin silver print, 9.3 x 6.3 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. The Family of Man Fund © 2021 Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Karl Blossfeldt Acanthus mollis (Soft Acanthus, Bear’s Breeches. Bracteoles with the Flowers Removed, Enlarged 4 Times), 1898–1928 Gelatin silver print, 29.8 x 23.8 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Gift of Thomas Walther © 2021 Karl Blossfeldt / Artists Rights Society (ARS), New York Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York Max Burchartz Lotte (Eye), 1928 Gelatin silver print, 30.2 × 40 cm The Museum of Modern Art, New York Thomas Walther Collection. Acquired through the generosity of Peter Norton © Max Burchartz, by SIAE 2021 © 2021 Max Burchartz / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Germany Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York

3 marzo 2022 – 26 giugno 2022

CAMERA – Centro Italiano Fotografia