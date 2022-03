Palazzo Bonaparte, storica residenza nel cuore di Roma, accoglie la presentazione di una delle mostre più attese della stagione espositiva del 2022. Bill Viola. Icons of light è la nuova esposizione di uno dei maestri assoluti della video art aperta a partire dal 5 marzo 2022 La mostra è organizzata nella cornice di Palazzo Bonaparte da parte del gruppo Arthemisia, presieduto da Iole Siena, che insieme al Bill Viola Studio e l’attenta supervisione di Kira Perov, moglie e musa dell’artista, riaprono lo spazio espositivo dopo una lunga pausa dovuta alle conseguenze della pandemia.

«Questo palazzo è stato chiuso a causa della pandemia e adesso riapriamo con venti di guerra intorno, ripartire oggi è ancora più importante. in questi mesi abbiamo sentito sempre di più l’esigenza di riportare la bellezza nella vita delle persone. – spiega Jole Siena – Data la riapertura così eccezionale abbiamo deciso di presentare un programma iconico con tre artisti, ognuno dei quali è il simbolo della propria disciplina. Oggi partiamo con Bill Viola, a cui seguirà la mostra dell’artista Jago e, in autunno, l’icona delle icone, Vincent Van Gogh»

L’artista, di origine italiana come dal nome si può facilmente intuire, ha sempre stretto un rapporto molto intimo con il nostro paese. Non sono infatti poche le esperienze che Viola ha portato avanti in Italia, non lontano nel tempo ricordiamo il suo intervento palermitano Purification nel palazzo reale della città siciliana, realizzato lo scorso anno.

«Per me è stato un grande piacere lavorare con il gruppo Arthemisia che insieme al Bill Viola Studio sono stati in grado di portare a termine un lavoro eccezionale. Bill Viola ha una grande storia di relazioni artistiche con l’Italia. Lui è anche molto orgoglioso delle sue origini italiane e per questo è entusiasta di questo nuovo progetto. – afferma in collegamento dagli Stati Uniti Kira Perov – Bill lavora con l’esperienza del tempo trasformandola in qualcosa di tangibile. Le opere mostrano i temi esplorati da Bill durante la sua vita creativa, mostrano la fragilità e la caducità della vita sulla terra. Bill afferma spesso: “L’arte per me è il risveglio dell’anima”»

Durante la conferenza interviene il curatore Valentino Catricalà, autore del catalogo dell’esposizione: «Non c’è artista forse più importante da capire di Bill Viola per riuscire a trovare interpretazioni del tempo presente. Bill Viola non è solo un artista capace di interpretare il rinascimento ma anche riadattare e unire i tempi tra l’oriente e l’occidente, Bill Viola ha trascorso la sua vita a costruire ponti tra culture, distruggendo i muri che li separavano. Quando guarderete questa mostra vi invito a farlo senza aspettarvi un effetto wow. le opere di bill viola hanno necessità di essere osservate con concentrazione e attraverso una lenta contemplazione. Cerchiamo entrare nel tempo di Bill Viola».

Generali, attuale proprietaria di Palazzo Bonaparte, sostiene i progetti espositivi in programma dopo aver finanziato i lavori di restauro conclusi nel 2019. Palazzo Bonaparte entra da quel momento a far parte del progetto Generali Valore Cultura, iniziativa disposta al fine di creare valore per la comunità attraverso il potere dell’arte e della bellezza. «Noi crediamo come generali che l’arte è emozioni e il nostro obiettivo è proteggere le emozioni rendendo l’arte accessibile. – Spiega Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali – Mi rivolgo ai più giovani che in questo periodo sono colpiti duramente. Con l’arte i nostri ragazzi possono trovare la forza di riscoprire emozioni positive».

Info: https://www.mostrepalazzobonaparte.it/

Bill Viola. Icons of light, a cura di Kira Perov

5 marzo 2022 – 26 giugno 2022

Palazzo Bonaparte

Piazza Venezia 5, Roma